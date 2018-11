‘Deadpool 2’: todos los detalles de la versión navideña y familiar

No contentos con los más de 700 millones de recaudación (casi mil quinientos sumando las dos películas), los planes del mercenario bocazas y Fox son los de conquistar el mercado navideño con una reinterpretación de ‘Deadpool 2’ autorizada para menores.

‘Once Upon a Deadpool’ tendrá un estreno limitado que arrancará el 12 de diciembre y llegará hasta nochebuena, posicionándola como el claro objetivo en la taquilla para todos los jóvenes de vacaciones navideñas.

Según los informes oficiales, la mayoría de la película será material de archivo reciclado de ‘Deadpool 2’, que se volverá a editar para convertir la película R en una película para apta para audiencias más jóvenes.

Las nuevas escenas juntarán a Ryan Reynolds y Fred Savage. Por el aspecto de la imagen que Reynolds compartió en Twitter anunciando la película por primera vez, es probable que esté leyendo la historia de ‘Deadpool 2’ a Savage, como ya sucediese en el prólogo de ‘La princesa prometida’.

El nuevo material se ha rodado en un solo día, casi como cine de guerrilla, por Reynolds y su equipo. Además, hay un componente de caridad importante en el lanzamiento limitado del nuevo montaje, ya que Reynolds ha explicado que por cada entrada vendida se destinará un dólar a la campaña de F-ck Cancer, que será rebautizada temporalmente como "Fudge Cancer".

Según Reynolds, esta nueva edición responde en parte a una petición por parte de Fox: “Fox ha suplicado una versión PG-13 del personaje desde 2006. Y me he negado desde 2006. Ahora he dicho ‘sí’ con dos condiciones. Primero, que una porción de las ganancias deberá ir a caridad. Segundo, que quería secuestrar a Fred Savage.”

Por su parte, Savage se mostraba satisfecho con el resultado de la parodia y el irreverente meta-espíritu de la franquicia: "Aunque mi participación en esta película fue todo menos voluntaria, me complace saber que Fudge Cancer será el beneficiario de este descarado ejercicio de mercantilismo".

Escena eliminada de la edición doméstica de 'Deadpool 2'