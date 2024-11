Dwayne Johnson tuvo una experiencia religiosa viendo 'Oppenheimer'. El actor quiso imitar a Christopher Nolan y eso cambió para siempre su nueva película de 250 millones

Tras las divertidísimas y exitosas 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' y su secuela 'Siguiente nivel', cabría esperar que el combo Jake Kasdan-Dwayne Johnson fuese imbatible. Por desgracia, 'Red One', la cinta navideña que el dúo director-intérprete estrenó hace tan sólo una semana en nuestras tierras, sugiere lo contrario, pero no vamos a negar que buena voluntad no les ha faltado.

El tamaño no importa

Y es que, tal y como explicó The Rock, una experiencia en una sala de cine muy particular y en un asiento muy concreto le hizo pensar que su actioner festivo sería una victoria incontestable si pudiese verse en un pantallón gigantesco. La experiencia no fue otra que ver 'Oppenheimer' ya no sólo en la sala IMAX predilecta de Christopher Nolan, sino en la butaca habitual del británico.

Así lo contó en una entrevista con la gente de IMAX.

“Con Red One, nuestra intención era hacer una película que pudieras disfrutar en la pantalla más grande posible. Legítimamente, las pantallas más grandes posibles son las de IMAX. Estaba a mitad del rodaje de Red One y tuve la oportunidad de ver Oppenheimer. La vi en la sala IMAX donde Christopher Nolan ve y proyecta sus películas. Él y Emma [Thomas], su esposa. Incluso pedí sentarme donde se sienta Chris. Me dijeron: ‘Chris se sienta aquí’”.

“Vi Oppenheimer. Fue increíble, pero estaba pensando: ‘Santo cielo. Red One en esta pantalla y con esta tecnología podría ser una partida ganada’. Recuerdo enviarle un mensaje de texto [al director Jake Kasdan] con una foto de mi pecho desnudo y una imagen de la pantalla, y nos dimos cuenta de lo genial que sería [IMAX]”.

El tamaño, al final del día, está claro que no importa, porque 'Red One', con su reparto estelar en el que también figuran Chris Evans, J.K. Simmons y Lucy Liu y su presupuesto de 250 millones sólo ha cosechado hasta la fecha unos discretos 28 millones de dólares; cifra que invita a pensar que quedará muy lejos de las taquillas finales de las mencionadas 'Jumanji', que cerraron su paso por salas con 962 y 801 millones de dólares respectivamente.

