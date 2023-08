Christopher Nolan presume de no usar CGI en 'Oppenheimer', pero sí hay ordenador: así se creó la contundente explosión del Proyecto Trinity en la película

El agua moja, el cielo es azul, y las películas de Christopher Nolan no tienen efectos visuales. Eso, al menos, es lo que ha creído a pies juntillas buena parte de la comunidad cinéfila cada vez que el cineasta británico ha estrenado un nuevo largometraje. Una verdad a medias —por no llamarla mentira— que, como no podía ser menos, ha vuelto a abanderar el lanzamiento de la excepcional 'Oppenheimer'.

Efectos digitales que no CGI

Durante las semanas —o meses— previos a la llegada del biopic con licencias del padre de la bomba atómica, la presunta ausencia de efectos visuales en la producción se abrazó como una realidad incuestionable tras ser usada como una de las armas principales de la campaña promocional. No obstante, tras ver la película, es evidente que hay un buen número de VFX "invisibles" ayudando a moldear sus pasajes más espectaculares.

Por si aún quedaban dudas al respecto, el supervisor de efectos visuales Andrew Jackson, que ganó el Óscar por su fantástico trabajo en 'Tenet', lo ha dejado claro durante una conversación con The Hollywood Reporter. En ella, subrayó la amplitud del abanico de técnicas que engloban los VFX y cuáles fueron las aspiraciones del director al respecto.

"Algunas personas han tomado eso y han interpretado que no hay efectos visuales, lo que claramente no es cierto. Los efectos visuales pueden abarcar muchas cosas. [Nolan] no quería usar simulaciones generadas por ordenador de una explosión nuclear. Quería estar en el tipo de lenguaje de la era del fotoquímico... utilizando elementos prácticos filmados para contar esa historia".

Pero, si Nolan usó elementos prácticos filmados y hay efectos visuales... ¿qué nos estamos perdiendo? Esto, lejos de ser una contradicción, tiene una explicación muy sencilla, y pasa por diferenciar la creación y existencia de elementos generados por ordenador —CGI—, como pueden ser partículas, simulaciones de elementos o texturas, y la simple y llana técnica de composición —VFX—.

En lugar de dar forma a los diferentes elementos de la explosión de la Prueba Trinity a golpe de software, se optó rodar varias explosiones prácticas y otros elementos con diferentes cámaras y ópticas, incluyendo cámaras IMAX y de alta velocidad, bajo la coordinación del director de fotografía Hoyte Van Hoytema y el supervisor de efectos especiales Scott Fisher.

Según apunta Jackson, para crear las explosiones de mayor envergadura, se usaron cuatro tanques de 170 litros de combustible y algunos explosivos bajo ellos que encendían el combustible y lo proyectaban al aire. Además, se compiló una biblioteca con una colección cercana a los 400 elementos que, una vez ordenados, se unieron digitalmente en la fase de posproducción. "Teníamos mucho material que podíamos superponer y construir algo que pareciese mucho más grande".

No solo compos

Pero ojo, porque el único problema de la explosión del desierto de Los Alamos no fue la detonación en sí, sino el efecto de esta sobre los personajes en términos de iluminación y la integración de los intérpretes en planos junto a la bomba. Algunas de las tomas tenían a los actores junto a una explosión real de fondo, y en otras esta tuvo que ser agregada en la sala de edición.

De igual modo, algunos planos tenían efectos de iluminación prácticos en set, mientras que en otros tuvo que que realizar ajustes de color en posproducción, pero estos fueron ópticos y no digitales.

En total, se estima que 'Oppenheimer' tiene un total de 200 planos con efectos visuales que abarcan desde las composiciones mencionadas hasta tomas en las que se han eliminado digitalmente elementos actuales de las localizaciones reales en las que se rodó la película. Así que, cuando alguien vuelva a afirmar que el cine de Nolan no tiene VFX, arquead la ceja y poned en duda sus palabras de forma instantánea.

