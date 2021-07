'Élite' se queda sin Guzmán: Miguel Bernardeau confirma su salida de la serie de Netflix

Todos los que hayan visto la cuarta temporada de 'Élite' tenían bastante claro que el final de la misma funcionaba, entre otras cosas, como despedida para Guzmán, el personaje que Miguel Bernardeau venía interpretando desde el inicio de la serie de Netflix. El actor ha zanjado ahora toda duda en vídeo despidiéndose de los seguidores de Élite'.

Bernardeau comenta en el vídeo que "quería despedirme" y ha destacado lo "bonita y dura en algunas ocasiones" que ha sido la experiencia de hacer estas cuatro temporadas. Ha dado las gracias a todo el equipo de la serie y también a Guzmán, de quien aclara que ha aprendido que "seas quien seas, estés donde estés, nunca es tarde para cambiar".

Imagino que no tardará mucho en aparecer un vídeo similar de Arón Piper, ya que -cuidado con los spoilers- Ander y Guzmán emprendían un viaje juntos al final de la cuarta temporada con claro sabor a despedida de la serie para ambos. No obstante, Netflix todavía no ha confirmado qué personajes preexistentes reaparecerán en la próxima tanda de episodios de 'Élite'.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un futuro repleto de proyectos

Recordemos además que Bernardeau podremos verle próximamente en '1899', la nueva serie de los creadores de 'Dark' para Netflix, 'Todo lo otro' en HBO y 'Playa negra'. Con 'Élite' se ha dado a conocer para el gran público, pero lo cierto es que su carrera no ha hecho más que empezar.

Por el momento se desconoce cuándo se estrenará la quinta temporada de 'Élite', pero lo que ya es seguro es que en ella no participará Bernardeau.