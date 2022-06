“Si esta cosa es un éxito, puedes hacer cuatro o cinco fracasos sin preocuparte”. Michael Keaton recuerda el gran consejo de Jack Nicholson en el rodaje de ‘Batman’

Ya han pasado tres décadas desde la última vez que Michael Keaton vistió el manto del murciélago en la 'Batman vuelve' de Tim Burton y, ahora, mientras se prepara para volver a interpretar al superhéroe de DC en 'Batgirl' y 'The Flash' —que llegarán este mismo año y el próximo respectivamente—, el actor ha hecho retrospectiva y señalado cómo ha cambiado la industria en estos treinta años.

De aciertos y errores

Durante la mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter con actores de drama, en la que coincidió con Oscar Isaac, Tom Hiddleston, Brian Cox, Samuel L. Jackson y Quincy Isaiah, Keaton recordó un consejo que le dio Jack Nicholson durante el rodaje de la primera 'Batman'; un punto de inflexión en su carrera que no dejaba lugar a términos medios.

"En los viejos tiempos, recuerdo estar en Londres con Jack Nicholson. Estábamos rodando 'Batman', y él se iba a algún sitio y dijo, 'Ven conmigo', lo que ya es toda una experiencia de por sí. Así que estamos en el coche hablando sobre la película. Todo lo que sabíamos es que suponía un gran riesgo, y que si salía mal yo iba a caer en picado e iba a ser muy difícil recuperarse. Pero también sabía que, si funcionaba, podía cambiar mi futuro".

Por supuesto, esta situación no resultaba en absoluto agradable para Keaton, pero Nicholson consiguió calmarle con una frase tan sencilla como contundente.

"Así que Jack me dijo, 'Keats, si esta cosa es un éxito, puedes hacer cuatro o cinco fracasos sin preocuparte por ello'. Puede que no fuesen cuatro o cinco, pero podías salirte con la tuya con tres sin que importase".

No obstante, el ganador del Globo de Oro por su trabajo en 'Dopesick' sabe que ese escenario ya no es plausible. Hoy en día no hay margen de error, y hay que sopesar muy bien en qué proyecto te embarcas si no quieres sorpresas desagradables.

"Pero no ahora, tío. Sólo tienes una oportunidad, y es una putada". Es imposible [decir] 'Voy a embarcarme en esto', incluso cuando se trata de los proyectos más pequeños, y negar ese instinto como actor para actuar lo mejor que puedas. Llegas allí y el trabajo es el mismo. Incluso si vas a hacer un anuncio de Vaselina de 15 segundos dices, 'Ok, tío, voy a darlo todo'. Porque en ese momento no sé cómo no darlo todo, no porque sea jodidamente maravilloso, sino porque, probablemente, tenga miedo de aceptar sin rechistar y pensar 'Bueno, no seas un capullo y haz el trabajo'.

Al igual que Nicholson le sirvió de guía y mentor, ahora Keaton ha seguido guiando a las siguientes generaciones. Después de ser padre, optó por tomarse un descanso, y dio el mismo consejo al también actor y cómico Bill Hader, estrella de la fantástica 'Barry'.

"Pienso, 'Tío, si pierdo dinero, no pasa nada'. Tuve una conversación con Bill Hader el otro día, tenía algún que otro problema y le dije, 'Tío, confía en mí. Pasa con tus hijos todo el tiempo que puedas durante el máximo tiempo que puedas. Nunca te arrepentirás de ello. Vas a perder algún trabajo, pero está bien. A la larga, eso es lo que importa".