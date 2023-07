Este querido clásico infantil cuenta con uno de los villanos más odiados de 'Juego de tronos': Jack Gleeson se transforma en 'The Famous Five', la adaptación de Nicolas Winding Refn

Una de las grandes sagas literarias de la infancia de muchos salta a televisión gracias a la BBC. La cadena pública británica ha desvelado el reparto completo (y las primeras imágenes) de 'The Famous Five', la adaptación seriada de las aventuras de Los Cinco de Enid Blyton.

Y, entre ellos, tenemos la sorprendente y esperada a partes iguales presencia de Jack Gleeson, el actor famoso e infame por dar vida a Joffrey Baratheon, uno de los más odiados villanos de la televisión en general y 'Juego de Tronos' en particular. Gleeson interpretará a uno de los adultos de la saga: Wentworth.

Villa Kirrin, Desembarco del Rey

Junto a él, el reparto de 'Famous Five' cuenta con Diaana Babnicova como George (Jorgina en español), Elliott Rose como Julian, Kit Rakusen como Dick, Flora Jacoby Richardson como Anne (Ana) y el perrete Kip como Tim. Además, el reparto adulto cuenta con Ann Akinjirin y James Lance como los tíos Fanny y Quintín y Diana Quick como la Sra. Wentworth.

Coproducida por la alemana ZDF, la serie estará basada en la saga literaria (21 novelas) de Enid Blyton y cuenta con Nicolas Winding Refn (que este año ha estrenado 'Cowboy de Copenhague') como creador y productor. Eso sí, no estará ni en el guion (Matthew Read, Priya K Dosanjh y Matthew Bouch) ni en la dirección (Tim Kirkby, Asim Abbasi y Bill Eagles) de los tres episodios de la serie.

No es la primera vez que vemos en televisión a Jack Gleeson desde 'Juego de tronos' ya que el actor regresó al mundo de las series en 2020 en la transgresora comedia de BBC2 'Out of Her Mind' en un breve papel en el que interpretaba al fantasma del aborto de su protagonista. Próximamente también le veremos en el cine en 'In the Land of Saints and Sinners', película de Robert Lorenz protagonizada por Liam Neeson.

