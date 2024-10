'One Piece' por fin presenta a uno de sus personajes más misteriosos. El manga de Eiichiro Oda se despide (por ahora) con un cliffhanger tremendo y una buena razón

Estos días 'One Piece' anda celebrando el 25 aniversario de su anime... Y el cumpleaños ha venido con un anuncio de hiato de seis meses. El manga también se para, pero Eiichiro Oda ya nos ha llevado a la tierra de Elbaf para la nueva aventura de los Sombrero de Paja.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers de los capítulos más recientes del manga de 'One Piece'

Entre gigantes

Tras dejar atrás Egghead con el brutal despliegue de la Marina, la tripulación de Luffy se ha unido a Dorry y Broggy para viajar a Elbaf, la tierra de los Gigantes. Tras un fiestorro de aúpa, la tripulación se ha separado y Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami y Chopper terminaron siendo temporalmente prisioneros en un escenario de juguete.

Y ahora que se han liberado, han empezado a explorar la tierra a su alrededor... Y Luffy, haciendo de las suyas y desviándose del camino al sentir algo extraño, se ha dado de frente con Loki, el príncipe de Elbaf.

La primera imagen que hemos tenido de Loki es un gigante masivo encadenado a un gran árbol con cadenas gigantescas. Loki se refiere a sí mismo como "el Dios del Sol", la deidad adorada en la isla, y ha declarado que será el que "termine con el mundo". Hasta ahora solo habíamos visto una silueta de Loki en flashbacks, que ha terminado siendo muy diferente de su cara real.

Lo que ya sabíamos de Loki no era precisamente bueno, porque se había ganado una fama un poco temible en la época en la que estuvo prometido con Charlotte Lola, una de las hijas de Big Mom. Pero en este tiempo ha caído completamente en desgracia para ser conocido como "El príncipe maldito" y "la vergüenza de Elbaf".

Habrá que ver qué ocurre con el encuentro de Luffy y Loki en los próximos capítulos del manga, porque por ahora 'One Piece' nos ha dejado con un cliffhanger tremendo al presentar a Loki de esta manera, aunque habrá que echarle algo de paciencia. El manga de 'One Piece' se para durante dos semanas y no volverá hasta el 11 de noviembre, aunque Oda tiene una buena razón.

Anuncio del descanso de Eiichiro Oda

Por suerte, no es por un tema de salud, sino porque Oda está involucrado en la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix y va a trabajar en asuntos de la serie en este tiempo... Ya sea revisando guiones o lo que se necesite, porque por ahora no se han dado más detalles, pero parece que el creador de 'One Piece' quiere estar bien encima para asegurarse de que todo se desenvuelve como debe en el Grand Line.

Y, aunque no haya manga, Oda dedicará estas semanas a responder a preguntas de fans y hablar de su visita al set de rodaje de la serie en acción real, así que quizás todavía nos llevemos alguna sorpresa más.

