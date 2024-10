'Look Back' ya tiene fecha de estreno. La obra maestra del creador de 'Chainsaw Man' no pasará por los cines pero encuentra casa en streaming

Este verano se estrenó en Japón 'Look Back', una película de anime basada en una historia corta de Tatsuki Fujimoto que ha hecho llorar a mares a los espectadores japoneses.

El autor de 'Chainsaw Man' se marcó esta historia desgarradora sobre dos niñas que se hacen amigas al dibujar manga juntas, y tras mucha expectación con su estreno internacional... Pues resulta que, en principio, 'Look Back' no pasará por los cines.

Eso que nos llevamos

Llevábamos meses pendiente del estreno de 'Look Back', sobre todo con las expectativas que había levantado con Hideo Kojima enamorado de la película y el propio Fujimoto llorando como un bebé al verla. Pero parece que nos quedamos sin distribución a cines, y en cambio 'Look Back' irá directa a Amazon Prime Video.

Prime Video se marca así un tanto tremendo en cuanto a fichajes de anime, porque esta es una de las películas de anime más exitosas del año y seguramente se la andaban rifando varias distribuidoras. La plataforma ha confirmado la fecha de estreno en streaming de 'Look Back' para el próximo 7 de noviembre, y en principio podemos asumir que llegará a nivel mundial.

Esto no significa que en algún momento 'Look Back' no termine pasando por los cines. Porque en su momento Prime Video también fichó la última película de 'Neon Genesis Evangelion' para su estreno mundial en streaming pero algún tiempo después pudimos verla en pantalla grande de la mano de Selecta Visión.

Así que todo es posible. Pero por lo menos, eso que nos llevamos y muy pronto podremos comprobar si 'Look Back' es tan buena como nos prometen y como ya tientan sus tráilers.

