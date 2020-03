Jack Gleeson, Joffrey en 'Juego de tronos', volverá a actuar por primera vez desde su marcha de la serie de HBO

La filmografía como actor de Jack Gleeson es tan reducida como enorme fue el aumento de popularidad que obtuvo gracias a su interpretación del odioso Joffrey Baratheon en el gran evento televisivo de la década pasada, 'Juego de tronos'. Tras su primer papel acreditado en un largometraje en 'Batman Begins' —2005—, tan sólo ha participado en tres películas y dos series de televisión.

Este 2020 se cumplen seis años desde que Gleeson concluyese su labor en la adaptación de las novelas de George R. R. Martin; un tiempo durante el que no ha vuelto a ponerse frente a las cámaras. Pero este periodo de inactividad está a punto de tocar a su fin, porque hemos conocido que el irlandés regresará en la nueva serie de Sara Pascoe para BBC Two, 'Out of Her Mind'.

Pascoe habló en Metro de su proyecto, definido en su sinopsis como una serie que "explora el desamor, la familia y cómo sobrevivir a ellos" y que además "subvierte el formato tradicional de sitcom combinando personajes excéntricos, animación y explicaciones científicas".

"'Out of Her Mind' es una expresión directa de mi mente. ¡Hemos convertido mi cerebro en un parque temático, y todo el mundo está invitado! El reparto es increíble y no puedo esperar a que la gente vea lo que hemos hecho".

Pero, ¿qué hizo que Gleeson se distanciase de su carrera en el cine y la televisión? El actor se sinceró y aclaró el enigma en The Saturday Night Show al acabar su trayectoria en 'Juego de tronos'.

"Quería convertirme en actor y sólo durante los últimos años he empezado a cambiar de idea al respecto, así que podría cambiarla de nuevo. Es difícil de explicar, una vez la idea de convertirme en actor, y básicamente mis sueños, se convirtieron en realidad... bueno, casi se profesionalizó demasiado.

Tuve la sensación de antes, y cuando empecé a hacer 'Juego de tronos' hubo, no diré presión, pero tal vez la realidad se volvió demasiado real para mí. Me siento un poco desagradecido porque estoy en una posición en la que mucha gente desearía estar, pero supongo que sólo tendré que ser desagradecido de momento."

Sean cuales sean los motivos de su marcha, bienvenido sea de nuevo al ruedo.