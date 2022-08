Ezra Miller afronta acusaciones de liderar una secta y manipular a menores mientras viaja armado y convencido de que el Ku Klux Klan le persigue

Ezra Miller, estrella de 'The Flash' se lo está poniendo cada vez más difícil a Warner Bros. Según un nuevo informe de Business Insider, el actor habría pasado meses conduciendo por los Estados Unidos, armado y con chaleco antibalas, creyendo que el FBI y el Ku Klux Klan le persigue. Pero ahora hay algunos nuevos detalles sobre otras de sus acusaciones más graves, las de liderar una secta y la manipulación (grooming) de menores.

El informe es el último de una serie de relatos cada vez mayores sobre el comportamiento alarmante del actor, que incluye un par de arrestos, y otras acusaciones de amenazas, con la confirmación ahora por parte de gente de su entorno de manipulación a largo plazo de una adolescente y la extraña historia de que Miller convirtió un Airbnb de Islandia en una comuna de culto. Según algunas declaraciones de chicas en el artículo:

"A nadie se le permitía estar en desacuerdo con él. Su realidad pintaba la realidad de todos los demás. No había lugar para la opinión o los sentimientos de nadie más. (...) Ezra me dijo que me quedaría en su habitación y pasó los siguientes seis días maltratándome. Básicamente dijo: 'Mi habitación es tu habitación. Ahora es aquí donde te vas a quedar. En un momento me miraba a los ojos y me decía, 'Te amo' y era esta persona realmente agradable y hermosa. [Luego] me decía que era jodidamente repugnante. Hubo mucho abuso psicológico... Este demonio hostil simplemente se hizo cargo. También se obsesionó con mis 'capacidades de reproducción' (sic)".