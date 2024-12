Fue uno de los mayores fracasos de Bruce Willis pero ahora está arrasando en Netflix. La película a la que amigos del actor señalan como posible origen de su terrible enfermedad

Bruce Willis se retiró como actor en marzo de 2022 por culpa de la afasia que padece. Desde entonces no ha hecho ninguna declaración pública y lo máximo que hemos tenido de él han sido algunas imágenes lanzadas por su familia. Lo que sí se filtró poco después fue que un amigo suyo señaló en The Sun que su círculo más cercano se temía que el origen de todo ello estaba en 'Lágrimas del sol', la película bélica que protagonizó en el año 2003 y que ahora está arrasando en Netflix.

El accidente en el set

En su momento no se comentó demasiado, pero lo cierto es que el protagonista de 'El protegido' demandó a la productora Revolution Studio por un accidente que se produjo durante el rodaje de la película, afirmando que sufrió "extremo daño mental, físico y emocional" tras ser "golpeado en la cabeza con un aparato pirotécnico", más concretamente un petardo que debía simular el impacto de una bala.

El caso no llegó a juicio, ya que finalmente hubo un acuerdo en 2005 del que no trascendieron los detalles. Sin embargo, Joe Pancake, el encargado de los efectos especiales de la película no dudó en restar importancia a lo sucedido, afirmando en una entrevista concedida a Daily Mail que y que simplemente fue un casquillo caliente de una bala fogueo lo que golpeó en la frente a Willis:

En mis 38 años de experiencia sé que no vuelan y te golpean en la cabeza. Intentó culpar a mi departamento. Arrastró mi nombre por el barro durante dos años. Fue una mierda.

No hay prueba alguna de que lo sucedido tenga algo que ver con la condición actual de Willis, pero si es cierto que una herida o un fuerte golpe en la cabeza puede causar afasia. Es verdad que pasaron demasiados años como para pensar realmente en un vínculo directo -aunque compañeros de trabajo suyos desvelaron en su momento que hacía ya varios años que notaron que pasaba algo raro con el actor-, pero merece la pena destacar que en la mencionada demanda presenta en 2004, los abogados del actor afirmaban que él "estuvo obligado a emplear a médicos y otro personal médico", y que tendría que volver a hacerlo en el futuro, tal y como apuntó The Guardian en su momento.

Lo que sí parece bastante evidente es que Willis no acabó nada contento con 'Lágrimas del sol', donde además también se enfrentó con el director Antoine Fuqua ('Training Day') porque tenían visiones diferentes de la película. A eso hay que sumarle que fue uno de los mayores fracaso comerciales de su carrera, ya que costó 100 millones de dólares pero apenas recaudó 85.

'Lágrimas del sol' vuelve a estar ahora de actualidad porque está gozando de una gran popularidad en Netflix, ya que llegó al catálogo de la plataforma en España este 1 de diciembre y en cuestión de horas ya ocupaba la segunda posición en el Top 10 de las más vistas.

