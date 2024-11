"Más grande que Will Smith y George Clooney". La apuesta imposible de Dwayne Johnson hace 22 años por la que nadie daba un duro

En 2002, Dwayne Johnson era aún un luchador de wrestling con ansias de comerse el mundo. Y empezó a hacerlo por la puerta grande, como el villano de 'El regreso de la momia', que a su vez dio a luz a un spin-off propio, 'El rey escorpión'. Para hacernos una idea de la magnitud (a su manera) de esta película, baste decir que tuvo tres secuelas, una precuela y dos videojuegos que continuaban la historia a su manera... y marcó el destino del luchador antes conocido como The Rock.

Voy a ser una Rock Star

Según ha contado GQ, a los 30 años, cuando acabó de grabar 'El rey escorpión', ya tenía claro que su futuro no pasaba por las peleas, sino por el cine, por mucho que le miraran con escepticismo. Al salir del rodaje fue a hablar con sus agentes y les dijo que tenía "una idea, o simplemente una ambición: tener la carrera de George Clooney o Will Smith. Pero más grande, quizá, o mejor".

Los agentes, que por aquel entonces lo vieron como el arrebato de ego de alguien con poca autoconsciencia, fueron despedidos en el acto y Johnson contrató nuevos agentes. La apuesta le salió bien, claro. "Esa era la idea entonces. Quería ser más grande que Clooney y Smith. Y lo digo con respeto. Pero también quizá hacer las cosas diferentes, porque no había un plan para un tío como yo, para un tío que luce como yo. Pero ahora creo que mirando a mi carrera... ¿Más grande que Will, más grande que George? Creo que soy simplemente distinto".

El actor, que ahora estrena 'Red One', explica el porqué de su éxito, incluso en producciones que a priori no deberían serlo: "Tenía este concepto e idealicé lo que debería ser mi carrera. El concepto fue: El público primero. Vamos a cuidar primero del público. Así que cojo un material, lo miro y pienso 'Vale, ¿puede gustar a todo el mundo y es una buena oportunidad? ¿Al público le va a gustar verme en este papel?'".

Por si tenías alguna duda de su poder en Hollywood, en los próximos años va a recaudar lo que no está escrito. Antes de que acabe 2024 nos queda escucharle en 'Vaiana 2', próximamente en la versión de imagen real de 'Vaiana' y entre medias en 'The smashing machine', lo nuevo de Benny Safdie. No apuestes nunca contra Dwayne Johnson... porque perderás.

