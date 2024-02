Por qué Internet odia de repente a Dawyne Johnson con todas sus fuerzas. El error catastrófico que ha cometido The Rock explicado con todo detalle

El mundo del wrestling está pasando unos días bastante revueltos, y el principal motivo de ello es el inesperado regreso de Dwayne Johnson al ring para ponerse frente a frente con Roman Reigns, quien lleva ya casi 1300 días como campeón universal de WWE. Sobre el papel, un movimiento lógico de cara a elevar el interés de los fans en Wrestlemania, el gran evento anual de la compañía, pero todo apunta a que les ha salido el tiro por la culata.

¿Por qué ha sido un error? En WWE llevan más de un año vendiendo un arco argumental que estaba destinado a completarse en la edición número 40 de Wrestlemania: Cody Rhodes destronando a Reigns -si no seguís el wrestling pero os suena su cara, quizá se deba a que tuvo un pequeño papel en 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'-. ¿Por qué era importante? Por un lado por su eco histórico, ya que Cody quería conseguir el título que su padre, el legendario Dusty Rhodes, nunca consiguió, y además todos los movimientos de la compañía apuntaban en la dirección de acabar sa historia.

Ya en 2023 fue toda una sorpresa cuando Reigns derrotó a Rhodes para mantener el título, pero WWE optó por redoblar sus esfuerzos y permitió que Rhodes ganase el combate de Royal Rumble por segundo año consecutivo -la pelea consiste en que 30 luchadores suben al ring y solamente uno puede ganar, consiguiendo a cambio un combate contra el campeón que prefiera-. Eso era algo que llevaba sin suceder desde los años 90 y daba a entender una conclusión épica para esa historia. La mayoría de los fans -nunca jamás podrá decirse que todos quieran lo mismo- lo apoyaban y por eso la repentina aparición de The Rock lo ha cambiado todo.

¿Control de daños? Hay varias pruebas que apuntan al rechazo categórico de los fans. La primera es que el vídeo con ese momento ha destrozado el récord histórico de "No me gusta" de WWE en YouTube, cifrándose en cientos de miles. Además, tampoco ha sentado bien que la compañía haya vuelto a subir un vídeo eliminando el momento en el que se ve a Cody Rhodes triste y abandonando el ring.

Por su parte, The Rock ha querido obviar el malestar online para centrarse únicamente en la recepción que tuvo su aparición entre los asistentes, calificándola como "una de las mayores ovaciones que he tenido en mi carrera". ¿La respuesta de los fans? El comentario más votado con más de 6200 votos en su Instagram no podría dejarlo más claro: "Tienes suerte de que Instagram no tenga botón de No me gusta". Si hasta hay quien le ha deseado la muerte por lo que ha pasado. Se ve que para él lo único importante era dejar atrás la mala imagen causada por 'Black Adam' y al final va a acabar consiguiendo justo lo contrario...

Ni siquiera es la primera vez. Solamente tenemos que remontarnos a 2015 para ver que no es la primera vez que The Rock comete un error importante al asociar su imagen con la de Reigns. Ambos fueron entonces abucheados cuando Roman venció en Royal Rumble y Johnson lo celebró con él en el ring.

Ese enfado de los fans se debió entonces a que la gran mayoría de ellos querían que ganase Daniel Bryan y vieron tanto en la victoria de Reigns como en las formas poco menos que una forma de WWE de escupir en sus seguidores y hacer lo que les vino en gana. Ahora se enfrentan a una situación comparable y habrá que ver cómo maniobran al respecto.

Apoyo masivo. El apoyo hacia Cody Rhodes es tal que el hashtag #WeWantCody ha estado entre lo más popular de Twitter en varias ocasiones y todo hace pensar que sucederá lo mismo este lunes cuando se emita un nuevo episodio de Raw.

Además, hay hasta varios luchadores en WWE que no han dudado en mostrar de forma pública su apoyo hacia Cody Rhodes. Desde Ricochet hasta ese celebridad de Internet que es Logan Paul. Es algo inédito que haya sucedido algo así y ya veremos si la compañía toma algún tipo de medida -Paul ostenta actualmente el título de los Estados Unidos-.

¿Y qué pasa con Cody? Es evidente que el plan maestro de WWE es que él tendrá que competir con Seth Rollins por el actual título de los pesos pesados de la empresa. El problema es que Reigns no dudó en desprestigiarlo en el mismo segmento en el que después Rhodes se vio obligado a presentar a The Rock y básicamente cederle la pelea contra Reigns en Wrestlemania.

Tampoco ayuda que Rollins y Rhodes ya luchasen en 3 PPVs consecutivos hace un par de años y que el segundo saliese victorioso de todos ellos. Simplemente no tiene el mismo interés, y todo esto quizá se deba a la lesión de CM Punk y la imposibilidad de que combata en Wrestlemania, pero eso no quita para que haya sido una pifia importante.

¿Opciones de futuro? Siempre queda la posibilidad de que WWE obvie toda queja y siga adelante como si nada, pero el malestar general está tan extendido que se exponen a que el combate principal del gran evento del año sea recibido con un abucheo histórico. A fin de cuentas, allí van a ir los que puedan permitirse gastar un dineral, y eso los fans que sigue de forma casual el 'Pressing Catch' es algo que no van a hacer.

Hay que remontarse 10 años para encontrar la última vez que los fans torcieron el brazo de WWE. Entonces fue Dave Bautista quien ganó al Royal Rumble, pero los fans se quejaron hasta tal punto por la ausencia de Daniel Bryan que este último acabó siendo incluido en la pelea principal de Wrestlemania. Y además ganó, haciendo rendirse a Batista -no, no me olvidado de la U, ese era su nombre de luchador de uno de los protagonistas de 'Guardianes de la Galaxia 3'-. Poco probable que algo así suceda este año, pero al menos hay un precedente para ser optimistas.

En resumen. Un añadido de última hora por si aquellos cero familiarizados con WWE no se han enterado muy bien. Dwayne Johnson ha accedido a volver a luchar en 'Pressing Catch', algo que normalmente habría sido muy celebrado y ayudado a mejorar su imagen. Lo que ha sucedido es todo lo contrario, los fans más acérrimos se han rebelado contra él por pensar que está robando el hueco en ese combate a otro persona y están haciendo tanto ruido online que todo apunta a un desastre de épicas proporciones.

Imágenes: WWE

En Espinof: