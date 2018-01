Ha muerto a los 92 la actriz Dorothy Malone, ganadora del Óscar por 'Escrito sobre el viento'

La actriz estadounidense Dorothy Malone, ha muerto a los 92 años en Dallas, Texas, Estados Unidos.que ganó el Óscar a la mejor intérprete de reparto por la película 'Escrito en el viento' (Written on the Wind,1956). Burt Shapiro, mánager de la artista, confirmó el fallecimiento de Malone y detalló que la actriz había estado enferma en los últimos tiempos.

Malone brilló especialmente en la década de los 50,Además de 'Escrito sobre el viento', que le dio la estatuilla de la Academia de Hollywood y en la que compartió créditos con Rock Hudson y Lauren Bacall, en la filmografía de Malone destacan películas como 'El sueño eterno' (The Big Sleep, 1946), 'Cómicos en París (Artistas y modelos)' (Artists and Models, 1955), 'El hombre de las mil caras' (Man of a Thousand Faces, 1957), y 'Ángeles sin brillo' (1957).

Originalmente Dorothy Maloney, la estrella nació en Chicago pero creció en Dallas, asistiendo a la Southern Methodist University. Fue descubierta allí por un cazatalentos mientras actuaba en una obra de teatro de la escuela, y poco después firmó un contrato en un estudio. Estuvo casada y se divorció en tres ocasiones: con el actor Jacques Bergerac, Robert Tomarkin y Charles Huston Bell. Le sobreviven dos hijas que tuvo con Bergerac, Mimi y Diane.

En la pequeña pantalla sobresalió en la serie 'La caldera del diablo' (Peyton Place,1964-1968)P serie para televisión de la compañía de difusión americana ABC, y otro rol destacado en 'Hombre rico, hombre pobre'(Rich Man, Poor Man,1976). En su última etapa en la pantalla grande destacó al interpretar a la madre condenada por asesinar a su familia en 'Instinto básico' (Basic Instint,1992) junto a Michael Douglas y Sharon Stone y en la española 'Descanse en piezas' (1987) de José Ramón Larraz.