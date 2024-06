"Haría una versión loquísima". Glen Powell tiene claro a qué superhéroe interpretaría, y ya ha trabajado en una película de la franquicia

Después de años currándoselo interpretando papeles secundarios y medrando en la industria, Glen Powell se ha convertido en una de las grandes estrellas del momento. Tras arrasar con 'Top Gun: Maverick', en la que da vida al teniente Hangman, el actor continúa viviendo un gran momento tras el éxito arrollador de 'Cualquiera menos tú', y está a punto de estrenar en nuestras tierras 'Hit Man' bajo las órdenes de Richard Linklater. Palabras mayores.

¡Nananananananana Powell!

No obstante, en pleno 2024, todo intérprete de primera línea se tiene que enfrentar tarde o temprano a la misma pregunta: ¿qué hay del cine de superhéroes? Powell, a pesar de no tener demasiado interés en ponerse una capa, ha dejado claro durante una entrevista con GQ en los estudios de Warner Bros. que si tuviese que quedarse con un personaje pijamero, ese sería Batman.

Eso sí, quien imagine al bueno de Glen poniéndose sobrio como Robert Pattinson en la extraordinaria 'The Batman' de Matt Reeves, está en las antípodas de lo que tiene en mente el de Texas.

"Siempre fui fan de Batman. Haría una versión loquísima de Batman. Definitivamente no tendría el tono de Matt Reeves, probablemente estaría más cerca de [Michael] Keaton".

Después de encontrarse con el Batmóvil de Keaton y de interpretarlo como una señal al grito de "¡De locos! ¿Ves? Esta es la era", Powell recordó que ya ha tenido una experiencia con el universo Batman en la gran pantalla. En el año 2012, el actor fue acreditado como Trader #1 en 'El caballero oscuro: La leyenda renace' de Christopher Nolan por una participación muy concreta: "Bane me machacó la cabeza".

En lo que a mí respecta, cero problemas con que James Gunn levante el teléfono y le ofrezca a Powell el papel de Bruce Wayne en 'The Brave and the Bold', la primera película del Cruzado enmascarado en el nuevo DCU que arrancará con 'Superman' el próximo 2025.

