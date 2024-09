Hay una película de Brad Pitt que fue abucheada por el público antes de convertirse en un enorme hito. Su historia es un ejemplo de lo que ya no puede ocurrir

Hay obras y creaciones que, sólo con el paso del tiempo podemos valorar y convertirlas en las verdaderas joyas del séptimo arte que merecen ser catalogadas como tal, y una muestra de ello es una película de Brad Pitt que, en su momento, fue del desagrado del público, tanto que incluso en su presentación oficial en un importante festival, el público que se quedó al final de la película la abucheó sin parar.

La cinta dirigida por David Fincher, "El club de la lucha", protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, es hoy en día considerada un clásico del cine contemporáneo. Sin embargo, su estreno en el Festival de Venecia en 1999 estuvo lejos de ser un éxito rotundo, más al contrario: la cinta fue recibida con abucheos y una palpable incomodidad por parte del público.

El guion provocativo, que exploraba temas como la masculinidad tóxica, el nihilismo y la búsqueda de una identidad en una sociedad consumista, resultó demasiado perturbador para algunos espectadores. además, la violencia gráfica, las escenas explícitas y el cuestionamiento de valores tradicionales chocaron frontalmente con las expectativas de un público acostumbrado a narrativas más convencionales.

La reacción negativa de los asistentes al Festival de Cine de Venecia no fue un hecho aislado: muchos críticos también se mostraron desconcertados ante la propuesta de Fincher, calificándola de "una aventura de suspense disfrazada de filosofía" como escribió Roger Ebert en su momento.

Ante esta recepción, tal como si de una fila de fichas de dominó se tratara, las opiniones de la crítica repercutieron también en sus ingresos en taquilla: con un presupuesto total de 63 millones de dólares, en el cine se recaudaron solamente 37 millones en su estreno y apenas 11 millones en su primer fin de semana, disminuyendo los ingresos de la proyección hasta llegar a una caída del 62.7% de una semana a otra apenas a un mes de su estreno.

La reacción de Pitt en el festival

Más de veinte años después, la cinta se convirtió en una película de culto que sus protagonistas ahora recuerdan como toda una experiencia que jamás olvidarán, no sólo por las grabaciones de dicho proyecto, sino también por las reacciones que causó la proyección de la película, de las que Brad guarda un peculiar recuerdo, ya que, como comentó en su momento para The Ringer:

"Había llegado a una de las líneas más escandalosas de Helena: '¡No me habían follado así desde la escuela primaria!', y literalmente el tipo que organizaba el festival se levantó y se fue. Edward y yo seguimos siendo los únicos que nos reíamos. Se podía escuchar a dos idiotas en el balcón riéndose durante todo el evento".

Obviamente, el resto de la audiencia no encontró el humor en aquello, ya que el guion de la cinta se convirtió en una adaptación más cruda que en el libro en el que se basa la película, sin embargo, las anécdotas no paran ahí, ya que, en la misma entrevista, Edward Norton confirma que: "La abuchearon. No estaba funcionando bien. Brad se da vuelta, me mira y dice: 'Es la mejor película en la que voy a participar'. Estaba muy feliz”.

Las declaraciones del autor

Quizá una mínima parte de la población del planeta no lo sabía, pero en realidad, 'El club de la lucha' es la adaptación de una novela escrita por Chuck Palahniuk, el cual hizo una aparición especial para un lanzamiento de edición limitada del DVD en el que habla sobre la adaptación de su obra al cine, y en donde declara que "me sentí un poco avergonzado del libro, porque la película había simplificado la trama y la había hecho mucho más efectiva y había hecho conexiones que nunca había pensado en hacer".

El contraste entre la recepción inicial y el estatus actual de la película es un claro ejemplo de cómo el paso del tiempo puede cambiar la percepción de una obra, y de cómo en su momento lo que fue considerado como una provocación gratuita, hoy en día es visto como una verdadera joya del séptimo arte.

