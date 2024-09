Pedro Almodóvar gana en Venecia con 'La habitación de al lado' y se convierte en el segundo español de la historia en conseguirlo

No es ningún secreto que Pedro Almodóvar mueve masas más allá de nuestras fronteras. Nominado cinco veces a los Óscar (y ganador de dos), catorce a los BAFTA y nueve a los Globos de Oro, había pocas dudas de que su primera película en inglés, 'La habitación de al lado', fuera a ser un éxito entre el círculo cinéfilo internacional. Pero no imaginábamos hasta qué punto.

El león de oro de al lado

Y es que hoy hemos sabido que 'La habitación de al lado' ha ganado el León de Oro en el Festival de Venecia a mejor película, un premio que en años anteriores ganaron títulos como 'Pobres criaturas', 'Nomadland', 'El acontecimiento', 'Joker', 'Roma' o 'La forma del agua'. Hablando en plata, Almodóvar ha entrado de lleno en la carrera de los Óscar.

El Gran Premio del Jurado, por su parte, ha ido para 'Vermiglio', de Maura Delpero, una cinta sobre los estragos de la guerra. El resto del palmarés ha estado muy repartido, con premios a 'The Brutalist' (mejor dirección para Brady Corbet), 'Babygirl' (mejor actriz para Nicole Kidman), 'Jouer avec le feu' (mejor actor para Vincent Lindon) y 'I'm still here' (mejor guion para Murilo Hauser y Heitor Lorega).

Cabe recordar que aparte del manchego, solo ha habido otro director español en ganar el León de Oro, Luis Buñuel con 'Belle de jour' en 1967, así que la gesta tiene aún más mérito. Al recoger el premio, Almodóvar ha recalcado la tesis de su película, afirmando que "despedirse de este mundo dignamente es un derecho fundamental" (y hablando en castellano porque "el espíritu de la película es español"). En España podremos verla el 18 de octubre después de su paso por Toronto y San Sebastián, afianzando aún más su narrativa de cara a la temporada de premios. Tantas discusiones en nuestro país sobre el cine patrio para que tenga que venir Venecia a recordarnos que es increíble.

Foto | Yara Nardi (Reuters)

