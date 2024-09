17 minutos de aplausos. Pedro Almodóvar recibe la mayor ovación hasta ahora en el Festival de Venecia con su nueva película y empieza a soñar con el Óscar

Dirimir qué películas han gustado más en un festival de cine por el "aplausómetro" empieza a ser una parodia más que una realidad. Por ejemplo, el récord de Cannes lo marcó en 2006 'El laberinto del fauno', que se llevó 22 minutos de aplausos, seguida, en 2004, por 'Fahrenheit 9/11', con 20. Pero claro, también se ha convertido en un clásico que puede ayudar a dilucidar el futuro en los Óscar y el resto de premios. Y si es así, Pedro Almodóvar tiene, definitivamente, muchas opciones.

La ovación de al lado

Y es que 'La habitación de al lado', su debut en un idioma que no es el español, se ha llevado la friolera de 17 minutos y medio de aplausos (¿alguna vez habéis intentado aplaudir más de cinco minutos seguidos? Se vuelve francamente absurdo), con el público coreando "¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro!". El cineasta saludó uno a uno a los fans, firmó autógrafos, se hizo selfies, extendió aún más el aplauso y tanto Julianne Moore como Tilda Swinton no supieron qué cara poner al final.

Lo cierto es que, según hemos leído en Vulture, se ha convertido en el aplauso más largo de todo el festival, superando en cinco minutos al siguiente de este año, 'The Brutalist', y haciendo palidecer a los de 'María' (casi nueve minutos, con Angelina Jolie superando a su ex-marido Brad Pitt, que presentaba 'Wolfs' por cuatro) o 'The order' (ocho minutos). De momento, la película con la recepción más fría ha sido la inaugural, 'Bitelchús Bitelchús', que no llegó a los cuatro minutos de aplausómetro. Que no es poco, por otro lado.

De momento, las críticas para lo nuevo de Almodóvar están siendo eminentemente positivas, aunque, siendo honestos, muchas de ellas destacan que le falta mordiente y que no siempre parece él mismo. Tendremos que esperar al 18 de octubre para comprobarlo y para saber si, efectivamente, tendremos una noche trufada de premios para el manchego en los próximos Óscar. De momento, el aplauso absurdamente largo no se lo quita nadie.

