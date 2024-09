Está en Disney+ y es la mayor salvajada de Arnold Schwarzenegger, una película de acción donde mata más enemigos que en cualquier otra de toda su filmografía

Arnold Schwarzenegger se ganó por méritos propios ser considerado uno de los mejores héroes de acción de la historia del cine. Con títulos inolvidables en su carrera como la saga 'Terminator', 'Depredador', 'Mentiras arriesgadas' o 'Desafío total', lo cierto es que uno de los mayores hitos de su filmografía lo marcó en un título algo más olvidado estrenado en 1985: 'Comando'.

Secuestraste a mi hija, prepárate a morir

Dirigida por Mark L. Lester, 'Comando' cuenta la historia de John Matrix, un experto en operaciones especiales que ha sido obligado a jubilarse para que así sea más fácil protegerlo de todos aquellos que quieren acabar con él. Los problemas llegan cuando un dictador secuestra a su hija, interpretada por una jovencísima Alyssa Milano, lo que le obligará a regresar a Sudamérica para vengarse y poner todo en su sitio.

'Comando' es una película que no se complica, pues sabe que lo que está contando no da mucho de sí y hasta da la sensación por momentos de estar abrazando su condición de completo despropósito. Eso le da una energía muy particular que encuentra uno de sus mejores apoyos en los múltiples one-liners que suelta el personaje interpretado por Schwarzenegger (especialmente memorable el momento en el que suelta "¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Mentí").

Repleta de fallos de continuidad, 'Comando' es una película ideal para los amantes de los excesos. Buena prueba de ella es que Schwarzenegger deja hasta 81 cadáveres a lo largo de su ajustado metraje, una cifra a la que nunca ha vuelto a acercarse en toda su carrera.

Mark Lester tampoco se corta a la hora de mostrar esas muertes de forma salvaje en pantalla, aunque aquellos que quieran aún más brutalidad también tienen disponible un montaje del director con algo más de gore.

El éxito en taquilla de 'Comando' (recaudó 57 millones de dólares en todo el mundo cuando había costado apenas 9) sirvió para terminar de disipar cualquier tipo de duda alrededor de la condición de estrella de Arnold Schwarzenegger, quien el año anterior había arrasado con 'Terminator', donde daba vida al gran villano de la función, pero no había tenido tanto éxito como se esperaba con 'Conan el destructor'.

Si os apetece una buena dosis de acción ochentera con Schwarzenegger, podéis ver hoy 'Comando' en streaming a través del catálogo de Disney+.

