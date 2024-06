Ian McKellen solo ha puesto una condición tan lógica como tenebrosa para volver como Gandalf a las futuras películas de 'El señor de los anillos'

Nos pasamos casi una década sin nuevos proyectos de 'El señor de los anillos' después de que Peter Jackson acabara su trilogía de 'El Hobbit', pero parece que, convencidos de convertirla en una nueva franquicia, se han puesto las pilas tanto con 'Los anillos de poder' como con nuevas películas como 'La guerra de los Rohirrim' o 'The hunt for Gollum'. Y siempre nos queda la misma duda: ¿Volverán los actores de la trilogía original, aunque sea a hacer un simple cameo?

Gandalf de Gandalf, ni mucho ni poco

Si Viggo Mortensen ha aceptado volver bajo la condición de que Aragorn refleje su edad actual, ahora es Ian McKellen el que ha afirmado a The Times que volvería a 'The hunt for Gollum', si es que Gandalf vuelve a aparecer en la película. Él ha escuchado rumores de que es así pero "no hay guion, no hay oferta, no hay plan".

El actor de 85 años solo tiene una condición para aparecer en la cinta: "La haré si estoy vivo". De momento, según dice, solo acepta proyectos que puedan ser su última película. "Si quieres saber que eres mortal, solo hace falta que eches un vistazo a tu agenda. Y así, cuando llega un guion, o una oferta, piensas 'Este podría ser mi último trabajo. No. No voy a hacer eso'".

De momento, y según rumores, aparecerá una última vez como Magneto en 'Deadpool y Lobezno', pero distará mucho de ser su último trabajo, ya que en teatro interpreta ahora mismo 'Player kings' en el Reino Unido. A McKellen le queda mucho carrete y parece que se pasará hasta el último minuto actuando. Solo podemos esperar que ese último minuto aún esté muy lejano.

