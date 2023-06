"Es inútil actuar". Anthony Hopkins no quedó muy contento con su experiencia en el Universo Marvel, y comparte opinión con Christian Bale

Anthony Hopkins no cree que merezca demasiado la pena poner un extra de esfuerzo para interpretar un papel en una producción de Marvel Studios, y no ha dudado en hacer públicos sus pensamientos al respecto. El dos veces ganador del Óscar ha tenido experiencias de lo más variopintas frente a las cámaras, pero su paso por el MCU en las tres primeras 'Thor' parece que no se encuentra entre las más estimulantes, que digamos.

El problema del chroma

Según explicó al medio The New Yorker, intentar actuar rodeado de pantallas verdes en producciones de este tipo es poco menos que "inútil". Sus palabras, claras y concisas, no tienen desperdicio, y se alinean con las creencias de muchos actores en lo que respecta a los entornos digitales:

"Me embutieron en una armadura, me pusieron una barba. Siéntate en el trono. grita un poco. Si estás sentado delante de una pantalla verde, es inútil actuar".

La idea del vacío y las dificultades que genera la pantalla verde —o azul— a la labor interpretativa no es, en absoluto nueva. De hecho, hay muchos directores que intentan complementar el entorno monocromático con los mayores elementos tangibles que sean posibles para facilitar las cosas a su reparto, obligado a tirar de imaginación para sumergirse en la escena —y en sus personajes— de forma efectiva.

Sin ir más lejos, Christian Bale, que interpretó al villano de la función en 'Thor: Love & Thunder', explicó las dificultades a las que se enfrentó en el rodaje. Según contó a GQ, hubiese sido "lamentable" intentar aplicar técnicas clásicas de interpretación para dar vida a un antagonista del MCU.

"Intentar eso hubiese sido lamentable, mientras trato de pedir ayuda para ponerme y quitarme los colmillos y explicar que me he roto una uña o que me tropiezo con la túnica. La palabra que lo define es monotonía. Tienes buenos compañeros. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que tú. ¿Puedes diferenciar un día de otro? No. Absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un escenario del siguiente. Seguían diciendo: 'Estás en el Escenario Tres'. Bueno, preguntas: '¿Cuál es ese?'. 'El azul'. Y luego dicen: 'Sí. Pero estás en el Escenario Siete'. '¿Cuál es ese?' 'El azul'. Yo estaba como: 'Uh, ¿dónde?'".

¿Impedimentos reales o desgana ante papeles menos complejos de lo que les gustaría? El análisis me invita a pensar en una situación a medio camino entre ambas opciones...

