Jake Gyllenhaal quiere ser Batman 20 años después de haber perdido el papel frente a Christian Bale. "Siempre sería un honor"

Ahora que el DCU de James Gunn y Peter Safran ha entrado oficialmente en su fase de producción tras haber encontrado en David Corenswet a su Superman particular, muchas miradas están posadas sobre los candidatos a interpretar a Batman en 'The Brave and the Bold', el primer largometraje del Caballero Oscuro del nuevo universo cinematográfico de la Distinguida Competencia que arrancará oficialmente con la serie animada 'Creature Commandos'.

El listón en lo que respecta a las encarnaciones del superhéroe gothamita se ha elevado más que nunca con los trabajos de Ben Affleck y, especialmente, de un Robert Pattinson perfecto como la versión más joven de Bruce Wayne y su alter ego. No obstante, parece que la vara de medir continúa tomando como gran referente al Christian Bale de la trilogía 'The Dark Knight' dirigida por Christopher Nolan.

Jake Wayne

Fue precisamente frente a Bale con quien Jake Gyllenhaal —y, no lo olvidemos, Cillian Murphy— perdió su oportunidad de dar vida al Cruzado Enmascarado en la gran pantalla a pesar de ser el candidato preferido del coguionista de la saga David S. Goyer. 20 años después, durante una entrevista con Screenrant, Gyllenhaal ha confesado que calzarse la capa y la capucha de Bats sería un honor.

"Oh, tío. Ese es un [papel] clásico. Es un honor. Hablando de interpretar papeles que otros actores increíbles han interpretado en el pasado... cuando pienso en ello, voy a interpretar a Iago en 'Otelo' con Denzel Washington, pienso en la historia de los actores que han interpretado ese papel a lo largo del tiempo, y me intimida. Así que ese es el primer nivel. Eso es en lo que estoy trabajando ahora. Pero por supuesto. Siempre sería un honor".

A pesar de haber perdido el tren de DC en su momento, el protagonista de 'Road House', que llega a Amazon Prime Video este fin de semana, hizo sus pinitos en las adaptaciones comiqueras en 'Spider-Man: Lejos de casa', en la que interpretó a Misterio. El actor confesó en 2021 a Howard Stern que trabajar en una producción de Marvel es "un oficio completamente diferente".

"Es difícil, tío. Esos papeles son difíciles. Ese mundo es enorme. Y me uní a ese mundo cuando la carrera ya estaba muy avanzada; un tren que ya estaba en movimiento. Normalmente, entro muy temprano y logro entenderlo".

Su experiencia interpretativa no impidió que el bueno de Jake acumulase un gran nivel de estrés durante el rodaje de la aventura arácnida del MCU. Una situación que describió del siguiente modo.

"Estaba en pánico. Era una escena con [Samuel L.] Jackson, Tom [Holland]... Había varios actores en esa escena. Y recuerdo no poder recordar mis líneas. Era como un tronco de madera. Y ellos estaban en plan, '¡Guau!'. Me acerqué a Tom Holland y le dije: 'Amigo, ayúdame'. Él dijo, 'Todo va bien, hombre. Sólo relájate'. Era como si él fuera yo en otras tantas situaciones. Y finalmente lo hice. Simplemente me presioné mucho [a mí mismo] porque amo ese mundo. Tuve que acercarme [a la gente en el set] y decirles: 'Mira, acabo de salir de Broadway haciendo un espectáculo personal durante una hora y media en el escenario, así que sé lo que hago. Por favor, créeme'."

Te creemos, Jake. Te creemos.

