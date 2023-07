Jennifer Lawrence se alegra de que la rechazaran en 'Crepúsculo'. Y casi abandona 'Los juegos del hambre' por el mismo motivo

Con 'Balada de pájaros cantores y serpientes' pendiente de estreno tenemos el retorno de 'Los juegos del hambre', una de las últimas adaptaciones juveniles que funcionaron bien en el cine. No obstante, Jennifer Lawrence estuvo a punto de no aceptar el papel por el mismo motivo por el que se alegró de que no la cogieran para 'Crepúsculo': el fandom.

"No quiero ser la más famosa del planeta"

Jennifer Lawrence hizo muchos castings cuando estaba empezando a dar los primeros pasos en su carrera. La actriz hizo una audición para ser Bella en 'Crepúsculo', pero no solo no la cogieron sino que ni siquiera la avisaron y se enteró cuando anunciaron que sería para Kristen Stewart.

No obstante, según contó en una entrevista reciente, al final se alegró de que no se le hubieran dado porque no le apetecía mucho meterse en una película con un fandom tan enorme:

Mi vida habría sido completamente diferente. (...) Quería hacer películas indies, películas buenas, no ser la persona más famosa del planeta. (Si hubiera hecho 'Crepúsculo') habría tenido una vida que no era la que me había imaginado para mí misma.

Precisamente, alcanzar semejante nivel de fama mundialmente es lo que casi le echó para atrás a la hora de aceptar el papel de Katniss Everdeen en 'Los juegos del hambre':

"Mientras hacía 'Los juegos del hambre', alternaba películas entre medias porque no quería ser conocida solo por esta franquicia. (...) Era muy difícil explicárselo a la gente. Creo que no entendían lo que iba a suponer ese nivel de fama".

Al final, Lawrence aceptó y se cumplieron sus pronósticos: disparó su carrera y se convirtió en una estrella de masas. Sin embargo, seguro que al final le compensó porque también le permitió trabajar en proyectos tan interesantes como 'Madre!', 'La gran estafa americana' o 'Gorrión Rojo'.

