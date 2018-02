Jennifer Lawrence sólo aguantó tres minutos viendo 'El hilo invisible' y esto ayuda a entender un poco mejor los Óscar

Jennifer Lawrence tiene un Óscar por 'El lado bueno de las cosas' ('Silver Linings Playbook') y este año podría haber logrado su quinta nominación con 'Madre!' ('mother!'), sin embargo, su aplaudida interpretación no está entre las cinco favoritas de la Academia de Hollywood. A la que ella pertenece. No sabemos a cuál de las películas nominadas ha votado la actriz aunque el trabajo de Paul Thomas Anderson está descartado.

Lawrence se encuentra en la típica fase de promoción de un nuevo estreno, en este caso el thriller 'Gorrión rojo' ('Red Sparrow'), y en una entrevista para el podcast 'WTF' de Marc Maron tuvo la oportunidad de hablar de esa película y de otros temas. Al comentar de pasada que no podrá actuar con Daniel Day-Lewis (ha dedicido retirarse), Maron preguntó a Lawrence si había visto 'El hilo invisible' ('Phantom Thread'), nominada a 6 Óscar, y ésta fue su inesperada respuesta:

"La vi durante unos tres minutos. Le dediqué unos buenos y sólidos tres. Lo siento por todos los que amaron esa película. No pude dedicarle tanto tiempo. Fueron tres minutos y simplemente estaba... ¡UF!"

Maron intenta defender 'El hilo invisible' y explicar que la película necesita más tiempo para poder apreciar lo que quiere plasmar Anderson, a lo que Lawrence contesta: "¿Sólo va de ropa?". Cuando él dice que no, que va de dos personas y su (peculiar) relación amorosa, ella da una respuesta que podría aclarar su problema con el film:

¿Él es una especie de sociópata narcisista? ¿Pero es un artista así que todas las chicas se enamoran de él, porque consigue que se sientan mal sobre sí mismas, y ésa es la historia de amor? No la he visto, así que no lo sé. He recorrido esa senda, sé cómo es, no necesito ver esa película [risas]."

Después de hacer ese comentario, supongo que por la reacción de Maron, la estrella aclara que no se está refiriendo a su relación con el director Darren Aronofsky (a quien sí mencionó en otra entrevista con Adam Sandler) sino a otras relaciones con personas no famosas con las que ha salido, y cuyas identidades no conoceremos jamás. Ni falta que nos hace. Por supuesto, Jennifer Lawrence puede opinar lo que le salga del alma sobre 'El hilo invisible' pero, ¿no debería haberla visto entera?

Quiero decir, es miembro de la Academia, va participar en la entrega de los Óscar y sólo ha visto tres minutos de una de las nueve nominadas. Inevitable preguntarse si habrá visto las otras... Creo que ésta es la clase de anécdota que ayuda a entender estos premios, cuya 90ª edición se celebra el próximo 4 de marzo. Y por cierto, hablando de películas románticas, Lawrence confiesa que es fan de 'Cincuenta sombras'. Eso sí merece su tiempo.