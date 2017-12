Leer críticas puede ser una idea terrible: Jennifer Lawrence y Adam Sandler cuentan sus experiencias

Como cada año por estas fechas, Variety amplía su serie de vídeos 'Actors on Actors', donde se emparejan a intérpretes cuyo trabajo ha destacado en los últimos meses para que hablen entre ellos. Es muy interesante y divertido ver a actores entrevistándose unos a otros, tanto por las cuestiones como por el espíritu de camaradería que se crea enseguida al hablar de su peculiar profesión.

Una de las parejas reunidas en 2017 está formada por Jennifer Lawrence y Adam Sandler, ella por 'Madre!' y él por 'The Meyerowitz Stories', dos de las mejores películas de este año. Tocan varios temas a lo largo de la media hora que dura su conversación y uno de los más llamativos tiene que ver con las críticas sobre su trabajo: ninguno de los dos cree que sea buena idea leerlas.

Es un dúo interesante porque Sandler es una estrella de Hollywood consolidada por éxitos de taquilla y la popularidad de sus comedias, de hecho la misma Lawrence demuestra ser una gran fan suya, pero es ella, mucho más joven, la intérprete más respetada y elogiada de los dos, con diferencia. No sólo por los críticos, cuatro nominaciones y dos un Óscar demuestran que la industria también valora más el talento de la actriz. Sin embargo, este año es distinto para Sandler gracias a su colaboración con Noah Baumbach y podría lograr su primera nominación al Óscar.

La entrevista también tiene un detalle morboso: al hablar de las reseñas, Jennifer Lawrence no tiene problema alguno en mencionar un aspecto de su relación con Darren Aronofsky. Al parecer, el director llegó a obsesionarse con lo que decían los críticos sobre 'Madre!', sacando de quicio a la actriz. Cómo sabrás si estás al tanto de la actualidad, ya no están juntos.

Adam Sandler sólo se refiere a los opiniones negativas pero Lawrence aconseja no hacer caso tampoco a los comentarios positivos; confiesa que llegó a sentir ansiedad al comprobar cómo tanta gente estaba hablando de ella en Internet tras una aplaudida intervención en un talk show. "No es sano darse cuenta de toda la gente que te está escuchando y observando", afirma la actriz, y Sandler está de acuerdo. A continuación puedes ver el vídeo y he traducido el diálogo relacionado con las críticas:

(Empiezan a hablar del tema a partir del minuto 13:28 y luego lo recuperan en el 16:55)

LAWRENCE: No leo críticas, sólo cuando son buenas. [risas] No, no lo hago. Normalmente, promociono una película, haces el trabajo de promocionarla, pido a la gente que vaya a verla, y luego escapa un poco de tus manos. Normalmente, lo dejo atrás. Salir con el director fue diferente, porque estábamos juntos en el tour. Volvía al hotel y lo último de lo que quería hablar, o pensar, era sobre la película. Él vuelve y eso es todo lo que quiere hablar. Lo entiendo; es su bebé. Lo escribió, lo concibió, lo dirigió. Tuve que hacer doble esfuerzo intentando ser una compañera comprensiva mientras pensaba: '¿Por favor, por el amor de Dios, puedo no pensar sobre 'Madre!' por un segundo?'. Y entonces empezaba a leerme críticas y al final yo decía: 'Esto no es sano. No voy a hacerlo, porque si las leo, empezaré a ponerme a la defensiva'. Especialmente porque es mi hombre. No quiero sonar en una entrevista como que estoy defendiendo lo que estamos haciendo de ningún modo. Es alucinante, lo que hicimos. La gente que la odia, la odia de verdad. Pero no es algo que necesite ser defendido. Si leo una crítica negativa, me pongo a la defensiva.