John Cena explica cuál fue el desencadenante de la gigantesca bronca entre Dwayne Johnson y Vin Diesel. "Solo puede quedar uno"

No es un secreto para nadie que una de las luchas por el ego más importantes de Hollywood en los últimos años ha sido la de Dwayne Johnson contra Vin Diesel a costa de 'Fast & Furious'. Ambos llevan años enfadados, desde que en 2016 Johnson escribiera un post en Instagram llamando la atención de sus compañeros -que no sus compañeras- afirmando que "Algunos son hombres de verdad y verdaderos profesionales, pero otros no". Durante años, los dimes y diretes corrieron como la pólvora, y ahora es John Cena el que ha tratado de explicar lo que estaba pasando de verdad. A su manera.

Hoy se Cena

Según ha contado Cena en el podcast Armchair Expert, todo tiene que ver con los egos y la masculinidad de ambos: "Tienes a dos personas muy alfa. Son dos. Solo puede quedar uno". Y eso que Cena no ha coincidido todavía en el rodaje con Johnson porque entró justo en 'Fast & Furious 9', la primera en la que el anteriormente conocido como The Rock decidió no hacer acto de presencia.

Me han invitado a la cosa de otra persona, en la familia de otra persona. Y al margen de cómo luzcan físicamente en comparación con otro ser humano, esta es una propiedad intelectual que tiene nueve entregas y es una película de acción: tiene el aire enrarecido. Pero como poco, tienes que respetarlo.

Cena continúa con su explicación con consejo incluido para Johnson: "Tío, tienes que recordar que me pusieron en un vestuario con veteranos generacionales. '¿Qué hace tu padre?' 'Pelear'. '¿Qué hace tu abuelo? 'Pelear'. He estado en ese ambiente: lee la habitación y adáptate a lo que está pasando". Curiosamente, y después de jurar que jamás volvería a compartir un solo plano con Diesel, Johnson aparecía en la postcréditos de 'Fast X' dejando caer que un retorno en el final de la saga era posible. Quién sabe, lo mismo después de todo han descubierto que son... familia.

