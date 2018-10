Johnny Depp rompe su silencio sobre la acusación de malos tratos y confirma que estará en 'Animales fantásticos 3'

Hace algo más de dos años saltaba el escándalo con las acusaciones de Amber Heard de malos tratos contra Johnny Depp, su marido por aquel entonces. La pareja acabó divorciándose -y ella retiró los cargos-, pero la imagen del actor quedó muy dañada por lo sucedido y hasta J.K. Rowling tuvo que salir en su defensa por la decisión de mantenerlo en el reparto de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'. Ahora Depp ha decidido romper su silencio.

El actor se encuentra actualmente promocionando la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' y ha concedido una entrevista a Entertainment Weekly en la que ha hablado, entre otros temas, de las acusaciones recibidas. No ha dudado en señalar que fue falsamente acusado y también ha aclarado el motivo por el que Rowling decidió salir en su defensa:

Seré honesto contigo, me sentía mal por J.K. teniendo que hacer frente a las distintas opiniones de la gente ahí fuera. Me sentía mal de que ella tuviera que recibir todo eso. Pero al final, hay una auténtica controversia. Se mantiene el hecho de que fui falsamente acusado y por estoy demandando al periódico The Sun por difamación y repetir falsas acusaciones. J.K. ha visto la prueba de ello y por tanto sabe que fui falsamente acusado y por eso me apoyó públicamente. No se toma estas cosas a la ligera. No me habría defendido de no saber la verdad.