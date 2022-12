Johnny Depp vuelve como Jack Sparrow pero no en 'Piratas del Caribe 6': el actor se mete en personaje por una buena causa

Cinco años han pasado ya del estreno de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', la última vez que Johnny Depp había interpretado a Jack Sparrow y todo apuntaba a que seguramente nunca iba a volver a meterse en la piel de dicho personaje. Pues bien, el actor nos ha sorprendido a todos al volver a meterse en la piel del legendario Capitán de la Perla Negra por una buena causa.

Son muchas las celebridades que participan en el programa Make-A-Wish, una fundación centrada en ayudar a niños enfermos, a menudo terminales. Eso es justamente lo que ha motivado el regreso de Depp como Sparrow para hacer realidad el sueño de Kori, un niño de 11 años detrás detrás del canal de YouTube Kraken the Box que se encuentra en cuidados paliativos tras tener que hacer frente a varias operaciones de corazón.

Por lo visto, Kori es un enorme fan de Jack Sparrow, hasta el punto de verse todas las películas de 'Piratas del Caribe' tanto durante las operaciones que no requerían ser anestesiado como durante los largos periodos de recuperación.

Eso ha llevado a que Depp haya querido tener este bonito gesto con él. De hecho, el actor no solamente ha grabado este vídeo, pues también tuvieron una charla telefónica con el famoso intérprete todavía caracterizado como Jack Sparrow.

Obviamente, esto no supone que Depp esté más cerca de regresar en 'Piratas del Caribe 6', pues él mismo juró que no volvería a interpretar a Jack Sparrow para Disney ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares. Y es que no es la primera vez que hace algo así, habiendo visitado hospitales en más de una ocasión, explicando así en una visita al programa de Graham Norton qué le motiva a hacerlo:

Cuando mi hija estuvo enferma en el hospital Great Ormond Street, fue el periodo más oscuro de mi vida. Siempre había hecho estas visitas, pero después de esa experiencia pasaron a ser más y más importantes.