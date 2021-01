Jordan Peele se retira de la actuación: "Verme en pantalla es como una masturbación que no disfruto"

El Jordan Peele actor fue muy conocido por las parodias de 'Key & Peele' y diversas apariciones en películas, pero en los últimos años, hemos visto más al Peele director, que ha tenido éxitos consecutivos con 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) y 'Nosotros' (Us, 2019) y ha producido varios éxitos a través de su productora Monkeypaw. Ahora dice que en el futuro, solo se podrá ver el 100% del Peele Director Peele.

Hablando con Bradley Whitford, quien coprotagonizó 'Déjame Salir', como parte de una entrevista de THR, se le preguntó a Peele sobre su futuro en la industria, específicamente cuando se trata de si lo veremos o no frente a la cámara de nuevo. Y según el cineasta, su carrera ahora se centrará principalmente en su trabajo detrás de la cámara.

“Me gusta ver mis películas. Puedo ver las películas que dirijo pero verme actuar es como ... un mal tipo de onanismo. Es masturbación que no disfrutas. Siento que tengo que mucho por hacer mucho y es una gran sensación. Cuando pienso en esos grandes momentos en los que estás disfrutando de algo, era gracioso. Pero ahora, cuando pienso en todo eso, creo que tengo suficiente".

Ese miedo también se traduce en su estilo de dirección. Peele es partidario de la colaboración y no ve sus guiones o películas como proyectos sobre los que tiene un control dictatorial del 100%, incluso si su nombre aparece en todos los créditos.

"Siempre trato de encontrar formas de mantener mi ego bajo control porque cuando eso se cuela allí, es una mierda, casi siempre. Me someto a esta idea de que la película, la película, la historia es importante. Soy menos importante. Me libera para ser competente. No se trata de mí y solo tengo que pensar en eso ".

Peele, que está trabajando duro en su tercera pelicula que podría tener a Jesse Plemons y Daniel Kaluuya como protagonistas, y la rodará a finales de año para estrenar en 2022, añadió: