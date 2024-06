Kate Winslet revela que el beso con Leonardo DiCaprio en 'Titanic' fue "un desastre"

Era el sueño de cualquier adolescente de los 90: besar a Leonardo DiCaprio en 'Titanic' y sentirse como Kate Winslet después de decirle aquello de "Píntame como a una de tus chicas francesas". James Cameron supo recoger la sensualidad propia de finales del siglo XX y encapsularla en una película que sigue resonando más de 25 años después. Y sin embargo, la realidad en un rodaje nunca es tan bella como la pintan.

Kateando en besografía

La actriz, que ha revisitado algunas de las escenas más míticas de la película para Vanity Fair, ha declarado que besar al actor no fue el cuento de hadas que cualquiera imaginaba en la época: "Dios mío, es todo un romántico, ¿verdad? No me extraña que todas las jóvenes del mundo quisieran que Leonardo DiCaprio las besara. Bueno, no todo es lo que parece".

Hicimos este beso una y otra vez, yo tenía un montón de maquillaje pálido encima y teníamos que hacernos comprobaciones de maquillaje -ambos, entre toma y toma- y acababa pareciendo que había chupado una chocolatina de caramelo después de cada toma porque su maquillaje me caía encima.

De hecho, durante el visionado capta que hay un trozo de cara de DiCaprio sin maquillar: "Fue un desastre". Y los recuerdos no mejoran: "Leo no podía parar de reírse y tuvimos que regrabarla como cuatro veces distintas porque James Cameron quería una luz muy específica para esta escena y los atardeceres no paraban de cambiar donde estábamos".

La famosa escena de "¡Soy el rey del mundo!" ahora nos parece de lo más icónico, pero lo cierto es que durante el rodaje fue más bien "una pesadilla": "Esta era una sección del barco que no formaba parte del set. Teníamos que subir una esclera para llegar. Peluquería y maquillaje no nos podían alcanzar. Ahora bien, es imposible darse cuenta porque Leo parece completamente natural, pero tuvo que tumbarse en solariums y ponerse mucho bronceado artificial".

Pero eso no significa, ni lejanamente, que sienta la más mínima de las rabias hacia la película. Todo lo contrario: "Me siento muy orgullosa de ella porque siento que es la película que nunca deja de dar. Un montón de generaciones están descubriéndola o viéndola por primera vez, y hay algo extraordinario en ello". Desastre o no desastre, los iconos del cine, iconos deben permanecer.

En Espinof | 'Titanic 2' ya existe y puedes verla gratis en streaming: así es la película que bebía del gran éxito de James Cameron, sin rastro alguno de Leonardo DiCaprio o Kate Winslet

En Espinof | Las mejores películas de 2024