"Le debo mi carrera a George Lucas y Star Wars". Joel Edgerton desvela el único cambio que pidió en 'Obi-Wan Kenobi' para mejorar el personaje del tío Owen

Joel Edgerton era bastante desconocido cuando George Lucas decidió confiar en él para interpretar a Owen Lars en 'El ataque de los clones' y 'La venganza de los Sith'. Eso ayudó a impulsar su carrera y ahora el actor australiano ha querido reconocer la importancia que tuvo su fichaje por Star Wars en su desarrollo profesional en Hollywood.

"Me abrió todas las puertas de Hollywood"

El también director de 'El regalo' ha charlado con NME sobre ese y otros temas, dejando claro que su paso por Star Wars "me abrió todas las puertas de Hollywood", explayándose al respecto con las siguientes palabras:

Debo mucho en mi carrera a que George me diera ese trabajo. Me abrió todas las puertas de Hollywood. Permitió que todo el mundo en Los Angeles me diera la bienvenida y dijera: 'Oh, está en Star Wars. Démosle una audición para otras cosas'.

No obstante, eso no impidió que Edgerton tuviese dudas a la hora de retomar el personaje para 'Obi-Wan Kenobi': "Yo era un poco... no snob, pero sí reticente en cuanto a decir: "Esto ya lo he hecho antes". Siempre he bromeado diciendo que el tío Owen es el personaje más aburrido de la historia de Star Wars porque es un granjero y no llega a empuñar un sable láser. Lo vi como una forma de completar una especie de círculo".

La gran motivación de Egerton para volver a dar vida a Owen en la serie de Disney+ fue intentar dar más profundidad a un personaje tan poco agradecido, pues él mismo tiene claro que "todo el mundo piensa que el tío Owen es un gruñón, cascarrabias que dice no a todo". Por ello, el actor quiso darle más contexto y que cree que triunfaron en conseguir que a la gente le cayese algo mejor, de ahí que solamente pidiera un cambio a los guionistas:

La única advertencia que les hice fue: "Sé lo que estáis planeando con la historia y cómo se desarrolla, y no estoy pidiendo más tiempo en pantalla, sólo quiero hacer algo guay. ¿Puedo tener al menos una pelea? ¿Puedo al menos levantarme las mangas y meterme en una pelea?.

Y lo consiguió.

