El verdadero motivo por el que George Lucas rompió del todo con 'Star Wars' y no participó en la trilogía secuela de Disney

Hace ya casi 11 años que George Lucas decidió vender LucasFilm a Disney por 4.000 millones de dólares. La compra tardó muy poco en demostrar ser muy rentable para el estudio de Mickey Mouse, pero Lucas ya ha mostrado en más de una ocasión su decepción por no haber tenido más que decir en la trilogía secuela protagonizada por Daisy Ridley.

"Porque no van a hacer lo que yo quiero que hagan"

La cuestión es que sus planes para la saga eran muy diferentes y él mismo es consciente de que los fans habrían odiado su visión. Sin embargo, inicialmente se dijo que Lucas seguía vinculado como asesor a la saga, pero a finales de 2015 dejó claro el motivo por el que decidió romper con 'Star Wars' y no participar en la trilogía que arrancó ese mismo año con 'El despertar de la fuerza':

Miraron las historias que tenía y dijeron: 'Queremos hacer algo para los fans'....Decidieron que no querían usar esas historias, decidieron que iban a hacer algo propio....De todas formas, no estaban muy interesados en que yo participara, pero si me meto ahí, sólo voy a causar problemas, porque no van a hacer lo que yo quiero que hagan. Y ya no tengo el control para hacerlo, y lo único que haría sería estropearlo todo. Así que dije: Vale, seguiré mi camino y dejaré que ellos sigan el suyo.

Sin grandes dramas, pero Lucas decidió que no le interesaba el enfoque que estaba potenciando Disney, ya que, según él, "querían hacer una película retro. No me gusta eso. Trabajo muy duro para hacer cada película completamente diferente, con diferentes planetas, con diferentes naves espaciales, hacerla nueva". No cuesta entender los motivos de su desencanto.

El propio Lucas no tuvo problemas en decir sobre 'El despertar de la fuerza' que "creo que a los fans les va a encantar. Es básicamente la clase de película que han estado buscando", sin entrar en detalles al respecto, algo clave aquí. Tengamos cuenta que él mismo ha incidido en que le gusta sorprender con cosas nuevas, sin tener en cuenta si eso le va a gustar no a los fans, por lo que esto puede leerse como unas palabras amables sin elogiar realmente nada.

De hecho, Bob Iger, CEO de Disney por aquel entonces, desveló en sus memorias publicadas en 2019 que Lucas se sintió traicionado por el estudio y que su reacción al ver 'El despertar de la fuerza' fue señalar que "no hay nada nuevo" y que "no había suficientes mejoras en lo visual o lo técnico". Vamos, que contento precisamente no quedó con el resultado.

