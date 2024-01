La escena eliminada de 'Star Wars' que casi nadie ha visto. Así era el Darth Vader original que provoca las risas del público con una de las frases más míticas de la historia del cine

Nadie puede poner en duda que 'Star Wars' es una de las mayores franquicias de la historia del cine. La saga creada hace 47 años por George Lucas es bien conocida por el público, pero hay una escena eliminada del Episodio IV que muy pocos han podido ver y que además de adelantar algo que no aparecía en una galaxia muy, muy lejana hasta más adelante, también nos permite ver la versión original de Darth Vader, que es recibida con risas por parte del público.

Su carencia de fe resulta molesta

La escena en cuestión nunca ha sido distribuida de forma oficial por parte de Lucasfilm, pero sí que se exhibió en una convención y un fan pudo grabarla y que puede verse online. La calidad deja mucho que desear, pero una de las particularidades es que podemos escuchar a Vader con la voz de David Prowse y no la de James Earl Jones, quien acabó asumiendo ese rol en la saga. La reacción de los asistentes es de respeto hasta que llega el momento en el que dice "Su carencia de fe resulta molesta", que estallan las carcajadas.

No deja de ser una reacción bastante peculiar por parte de los asistentes, ya que no hay nada de cómico en la interpretación de Prowse. Eso sí, le falta completamente ese toque siniestro, seguramente debido en parte a la característica respiración del personaje, y no queda otra que asumir que Lucas acertó de pleno con su decisión de sustituir a Prowse por Jones.

Además, hay otro detalle especialmente llamativo en la escena, y es el uso de la palabra sith, algo de que no hubo ni rastro en el montaje final y que no se incluyó hasta más adelante -la primera mención directa en las películas no llegaría hasta 22 años después en 'La amenaza fantasma'- Esto es algo que sí se mantuvo en la novelización de 'Una nueva esperanza', por lo que es lógico pensar que Lucas no lo eliminó hasta el último momento.

Por lo demás, esta escena extendida de algo que ya podemos de ver en la película es una curiosidad bien llamativa para los fans de 'Star Wars'. Y es que es cierto que lleva tiempo disponible en YouTube, pero también que su difusión ha sido muy reducida y que merece la pena echarle un ojo.

