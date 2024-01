"Es todo lo que siempre he querido hacer en Star Wars". Christian Bale revela el papel que le gustaría interpretar en la saga de George Lucas

Está claro que a Christian Bale no le da miedo ningún tipo de papel. Cuando ha querido ponerse serio —o no tanto— y buscar premios y nominaciones lo ha conseguido con creces en producciones como 'El vicio del poder', 'La gran apuesta', 'La gran estafa americana' o 'The Fighter', con la que se llevó el Óscar al mejor secundario; y cuando ha optado por sumergirse en el mundo de las franquicias, también ha solido acertar de pleno.

Christian: buen actor, mejor troll

No obstante, tras sumergirse en el universo DC de la mano de Christopher Nolan en la trilogía de 'El caballero oscuro' y después de su escarceo con Marvel interpretando el villano de 'Thor: Love and Thunder', al británico aún le queda una IP para haber participado en la santísima trinidad contemporánea de la cultura pop: 'Star Wars'.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Bale desveló qué personaje le gustaría interpretar en la saga galáctica de George Lucas, y su respuesta no es la que cabría esperar de una persona tan, a priori, sobria.

"Todo lo que siempre he querido hacer en Star Wars es ponerme un traje de Star Wars y golpearme la cabeza contra una puerta o algo mientras camino.

Los verdaderos nerds que han visto Star Wars demasiadas veces siempre conocen esa escena en la que el stormtrooper se da en la cabeza en la puerta al pasar. Quería ser ese tío. Eso es todo".

Cachondeo aparte, el actor subrayó que "sería un gran placer" formar parte de la galaxia muy, muy lejana; algo que no sería disparatado teniendo en cuenta su relación con Kathleen Kennedy, mandamás de la licencia.

"Pero mira, si tengo la suerte de ser más que eso, sí. Sería un gran placer. Todavía tengo las figuras de cuando era pequeño. También conozco muy bien a Kathy Kennedy porque estaba trabajando con Spielberg cuando hice El imperio del sol, y ahora ella dirige el universo de Star Wars".

¿Llegaremos a ver a Bale en la piel de un Sith o un Jedi? Sólo el tiempo lo dirá.

En Espinof: