El Joker en 'Liga de la Justicia': primeras imágenes y detalles del regreso de Jared Leto en el Snyder Cut

El Joker de Jared Leto ha vuelto. Bueno, más o menos... Aquí tenemos el primer vistazo oficial al payaso príncipe del crimen, encarnado por Leto, en el nuevo montaje de 'Liga de la Justicia' que está preparando Zack Snyder.

Un Joker más siniestro

Lamentablemente para los que pensamos que las películas deberían poder verse en salas de cine, esta nueva versión de 'Liga de la Justicia' se estrenará en streaming (salvo que Snyder logre convencer a Warner en las próximas semanas). Llegará directamente a los hogares de los fans que tengan suscripción a HBO (HBO Max en Estados Unidos) a partir del 18 de marzo. Que tampoco estaría mal del todo... si fuera posible reunirse con amigos para celebrar el evento.

El anuncio de que el rumoreado "Snyder Cut" existía realmente, solo fue el comienzo de una serie de noticias que han convertido este estreno en uno de los títulos más esperados del año. Se estima que Warner ha gastado unos 70 millones de dólares para conseguirlo. Entre las novedades, el regreso de Jared Leto tras su polémico trabajo en 'Escuadrón Suicida'.

Lo llamativo es que Leto no había vuelto a interpretar al villano y todo apuntaba que no repetiría. No apareció en el spin-off 'Aves de presa' ('Birds of Prey') ni en la secuela que ha dirigido James Gunn, 'The Suicide Squad'. De hecho, fue reemplazado por Joaquin Phoenix en la aclamada precuela que arrasó en 2019, 'Joker', y Matt Reeves no cuenta con él (ni con Ben Affleck) para el reboot de Batman. Pero Snyder sí, y ha conseguido traerle de vuelta.

"En retrospectiva, el Joker es realmente la única cosa en la que pensaba. Mi intención siempre fue traer al Joker a ese mundo", asegura Zack Snyder. Las imágenes de Leto como Joker han sido publicadas en Vanity Fair junto a información sobre el esperado regreso del personaje. Si has leído hasta aquí es que no te importa saberlo así que vamos allá...

Así es la vuelta del villano en el Snyder Cut de 'Liga de la Justicia' (SPOILERS)

Queda claro que este Joker tiene poco que ver con la imagen que ofreció en 'Escuadrón Suicida'. Snyder comenta que, aunque no lo vemos aquí, el villano lleva un chaleco antibalas adornado con placas de policías. "Son sus trofeos", aclara el director.

"Siempre quise explorar la muerte de Robin. Y si alguna vez iba a haber una próxima película, que, por supuesto, probablemente no la habrá, quería hacer un flashback donde descubrimos cómo murió Robin, cómo Joker lo mató y quemó la mansión Wayne, y todo lo que ocurrió entre él y Bruce."

La apariencia tan distinta del Joker está justificada por el contexto y es que el enemigo de Batman aparecerá en la secuencia de la pesadilla que ya vimos en 'Liga de la Justicia'. Un segmento que ha sido ampliado. Experimentada por Bruce Wayne (Affleck), en esta secuencia vemos cómo la Tierra ha sido devastada tras la invasión de Darkseid.

"Joker es como el Fantasma de las Navidades futuras, proporcionando motivación a través del terror. [...] Sentía también que los fans merecían esto del DC Universe. El Joker de Jared Leto y el Batman de Ben Affleck, nunca estuvieron juntos", declara Snyder. Da la sensación de que volveremos a ver muy poco de este Joker pero quizá, si tiene éxito, repita una vez más...