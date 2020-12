'Liga de la justicia': Zack Snyder afirma que el Snyder Cut podría estrenarse en cines y tener una calificación para adultos

Si me habéis leído alguna vez en esta santa casa, sabréis que tengo unas ganas tremendas de echarle el guante al conocido como Snyder Cut de 'Liga de la justicia'. Y, qué queréis que os diga, las nuevas informaciones que ha traído el bueno de Zack Snyder bajo el brazo sobre su ambicioso proyecto superheróico han conseguido ponerme los dientes aún más largos si cabe, y disipar uno de mis mayores temores sobre él.

La primera de las novedades está relacionada con la calificación por edades de la película, que el director espera que sea R —para adultos—.

"Aquí hay una información que nadie sabe: La película es demencial y muy épica, y probablemente tendrá una calificación R. Eso es algo que creo que ocurrirá, que haya una versión calificada R, seguro. Aún no hemos tenido noticias de la MPAA, pero eso me dice el instinto".

Pero, ¿a qué se debería esta calificación para adultos? Snyder especula sobre ello, y deja caer que estaría relacionado con un Batman malhablado y unos villanos que llevan la violencia explícita por bandera.

Como amante de la gran pantalla que soy, uno de mis mayores recelos frente a 'Justice League: The Snyder Cut' era el hecho de ser estrenada directamente en HBO Max. No tengo ningún problema en ver cine y series en el proyector —o incluso en la televisión— de casa, pero un espectáculo marca de la casa Snyder bien merece una pantalla de dimensiones obscenas y un sistema de sonido a la altura de las circunstancias.

Según ha comentado el cineasta, ya se está barajando un estreno simultáneo en salas de cine y en streaming. Algo realmente curioso si tenemos en cuenta la polémica maniobra que acaba de ejecutar WarnerMedia, y que implica la publicación de todos sus estrenos destinados a cines en HBO Max de forma simultánea. Snyder ha hablado así sobre todo esto, y no parece demasiado entusiasmado al respecto.

"Soy un gran fan y un gran defensor de la experiencia cinematográfica, y ya estamos hablando sobre proyectar en cines 'Liga de la justicia' simultáneamente a su llegada a HBO Max. Extrañamente, es al revés [de lo que se plantea actualmente]. Me pareció un movimiento bastante audaz y que, tal vez, las consecuencias no se habían pensado al cien por cien. Siento que hay mucha gente aterrorizada durante el COVID. Espero que, al final, esto es lo que sea: algún tipo de reflejo instintivo frente al COVID y no un movimiento definitivo para alterar la experiencia cinematográfica. Pensé que ya nos estábamos acercando mucho a la ventana cinematográfica ideal en la que aún tenías material promocional y no te habías olvidado de una película cuando salía en DVD o en streaming. Pensé que estábamos empezando a perfeccionar ese punto óptimo, pero esto pone palos en la rueda al trabajo hecho."