"Me he perdido tus últimos 30 años". Ted Danson se reconcilia con Kelsey Grammer por una reyerta en el set de 'Cheers'

Que todo el mundo en uno de los bares más famosos de la televisión conozca tu nombre no significa que se lleven bien. O al menos eso ha pasado entre dos de los protagonistas de 'Cheers', cuya relación ha sido algo fría en los últimos 30 años.

Estoy hablando de Ted Danson y Kelsey Grammer, con el primero teniendo la ocasión de pedir disculpas al segundo por cierta enemistad y una pelea que tuvieron en el set de la mítica sitcom. Lo ha hecho en el podcast 'Where Everybody Knows Your Name', que copresenta junto a Woody Harrelson.

Si bien no especifican los detalles de la riña en concreto, sí que fue un momento en el que lo cambió todo para ambos. Danson tomó distancia y la amistad nunca se recuperó:

«Siento que me quedé algo estancado contigo durante los años de 'Cheers'. Tengo un recuerdo de enfadarme contigo una vez. Y está atascado en nuestras memorias. Pero siento que, joder, no sé. Me he perdido los últimos 30 años de Kelsey Grammer y siento que es mi culpa, y casi siento que tengo que pedirte disculpas.»

Frasierando, que es gerundio

Unas disculpas que aceptó Grammer, quien aseguró que querer al actor era muy fácil. Además, recordó una frase con la que Danson le felicitó los 40 años, un par de años después de la separación entre ellos:

«"¿Sabes lo que significa, no? Ahora que tienes 40, significa que eres finalmente alguien con quien vale la pena tener una conversación". Eso fue una puta genialidad. Siempre me encantó. Y pensé sobre ello, y lo he repetido.»

