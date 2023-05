"Me sentí muy frustrada y desesperada". Scarlett Johansson tocó fondo como actriz tras ser rechazada por una excelente película de ciencia ficción

Scarlett Johansson es una de las mayores estrellas actuales de Hollywood, pero hubo una época en la que no estaba nada satisfecha con el camino que estaba tomando su carrera. De hecho, ella misma ha confesado en Variety que se sintió perdida y que hubo un momento concreto en el que estuvo a punto de tirar la toalla. Todo se debió principalmente a una excelente película de ciencia ficción para la que fue rechazada.

"Quería ese papel con todas mis fuerzas"

La actriz recuerda que el momento más bajo de su carrera coincidió con dos películas para las que fue rechazada. Los azares del destino llevaron a que la historia tuviese final feliz en el caso de 'Iron Man 2', pero con 'Gravity' no tuvo tanta suerte, tal y como ella misma recuerda:

Quería ese papel con todas mis fuerzas. Fue un poco la gota que colmó el vaso. Me sentí muy frustrada y desesperada, en plan, ¿estoy haciendo el trabajo correcto? El trabajo que me ofrecían me parecía profundamente insatisfactorio. Creo que me ofrecieron todos los guiones de Marilyn Monroe. Yo estaba como, "¿Es este el final del camino creativamente hablando?"

La película de Alfonso Cuarón estuvo finalmente protagonizada por Sandra Bullock, pero en 'Iron Man 2' se vio beneficiada por el hecho de que Emily Blunt tuvo que bajarse del barco a última hora por una obligación contractual previa que le obligó a hacer en su lugar 'Los viajes de Gulliver'. La propia Johansson recuerda que la película de Marvel "no iba cambiar nada en lo referente a cómo mi personaje estaba escrito, pero había potencial para lo que podría ser - un potencial para el crecimiento en las películas posteriores". Y así fue, pues ella misma destacó en su momento el progresivo alejamiento de hipersexualización que sufrió entonces Viuda Negra.

Además, su carrera dio un giro importante en los años posteriores, pues ganó un Tony por su participación en la obra de teatro 'Panorama desde el puente', a lo que hay que sumar su trabajo en películas como 'Under the Skin' o 'Her': "De repente estaba en plan "Todavía amo este trabajo". Reavivó mi pasión por la actuación. Me sentí menos ansiosa".

El siguiente estreno de Johansson será 'Asteroid City', el nuevo largometraje de Wes Anderson con un reparto estelar que se rodó en España.

En Espinof | Todas las películas y series de Marvel que llegan en 2023: calendario de estrenos del MCU en el inicio de la Fase 5