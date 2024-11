Michael Caine cuenta cómo Tom Cruise le pidió consejo para convertirse en una estrella: "No le hizo ningún daño"

Imagina que acabas de llegar a Hollywood y acabas de hacer tu quinta película, la primera que te ha dado un poco de repercusión. De hecho, hay una escena que estás viendo parodiada en varios lugares, en la que apareces sin pantalones bailando al ritmo de 'Old time rock'n'roll', de Bob Seger. Hace solo dos años que renunciaste al apellido "Mapother" para apellidarte "Cruise" y ya estás en una cena con una de las más grandes estrellas del mundo, Michael Caine. ¿Qué harías en esa situación?

Un negocio con riesgo

Recuerda Michael Caine en su libro de memorias, 'Don’t Look Back, You’ll Trip Over' (según cuenta Deadline), que una noche se encontró con Cruise antes de que este fuera la estrella que es ahora, y este hizo lo único que podía hacer: "Me giré y ahí estaba este joven actor, muy amable, haciendo preguntas sobre cómo no ser simplemente visto y no visto. Era Tom, probablemente alrededor de la época de 'Risky Business'".

¡No puedo recordar lo que dije, pero obviamente no le hizo ningún daño! Había algo especial en él. Tenía una actitud estupenda, con esa sensación de aplomo. Lo que me interesa es que es una de las últimas estrellas de verdad en el cine. La gente va a ver una película porque sale él. Brad Pitt es una estrella, Morgan Freeman tiene algo parecido también. Hay muy pocos hoy en día, no como John Wayne, Humphrey Bogart o Cary Grant.

No fue esta la última vez que Michael Caine y Tom Cruise cruzaran sus caminos: además de aparecer ambos en 'Austin Powers en Miembro de Oro' (aunque no compartían escenas), en su 90 cumpleaños tuvo una sorpresa especial. "Shakira [su mujer, no la cantante] hizo que Tom Cruise viniera a mi cena en el River Café como una sorpresa. Yo estaba muy emocionado". Este año también hay tarta de coco navideña para Michael Caine.

