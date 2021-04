'Mortal Kombat': Joe Taslim tiene contrato para seguir interpretando a Sub-Zero en cuatro películas más de la posible saga

A pesar de no ser una película, ni de lejos, perfecta, la nueva 'Mortal Kombat' me ha dado todo lo que esperaba de ella e, incluso, un poquito más. Sus 110 minutos cargados de violencia explícita, una autoconsicenca para enmarcar, y un respeto por el material original envidiable la convierten en una de las mejores adaptaciones de videojuegos hasta la fecha; y ojo, porque si compartís mi opinión al respecto, podríais estar de enhorabuena.

Durante una entrevista con el podcast Just for Variety, Joe Taslim, el actor y artista marcial encargado de dar vida a Sub-Zero en la cinta de Simon McQuoid ha confirmado que no sólo firmó contrato con Warner Bros. para participar en ella, sino para cuatro largometrajes más; signo de que en la compañía tienen cierta esperanza de continuar brindando al respetable una buena dosis de fatalities y salvajadas varias.

Por supuesto, tal y como ha comentado Taslim, todo dependerá de la buena acogida que tenga esta 'Mortal Kombat', que ya encabezó la taquilla española durante el fin de semana pasado y que acaba de estrenarse simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming HBO Max en territorio estadounidense: "Si esta tiene éxito, puede que hagamos más".

Además de sobre este tema, el indonesio, que nos dejó a muchos boquiabiertos cuando le descubrimos en la descomunal 'The Raid' de Gareth Evans, y que terminó de ganarse nuestros corazones con sus exhibiciones en la brutal 'The Night Comes for Us' y en la serie 'Warrior', ha hablado sobre su toma de contacto con la saga de videojuegos, que se remonta a cuando tenía 12 años.