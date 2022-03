Muere a los 71 años William Hurt: adiós al ganador del Óscar por 'El beso de la mujer araña' y protagonista de 'Hijos de un dios menor'

Comenzamos la semana con la noticia de que ha fallecido William Hurt este pasado domingo a los 71 años de edad. Según indica su hijo Will, "ha muerto de forma pacífica, rodeado de la familia y de causas naturales". Hace cuatro años se supo que el actor padecía de un cáncer de próstata terminal con metástasis.

Nacido en Washington D.C. en marzo de 1950 (este próximo domingo hubiera cumplido 72), William Hurt ya se interesó por las artes dramáticas en su adolescencia. A pesar de comenzar estudios de teología, se cambió de carrera para perseguir su sueño de ser actor. Su primer gran papel en el cine sería el de Eddie Jessup en 'Un viaje alucinante al fondo de la mente' ('Altered States').

Hijo de un dios menor

Sin embargo, la carrera de William Hurt fue marcada por su premio Óscar a mejor actor por 'El beso de la mujer araña' ('The Kiss of the Spider Woman'). Además, sería nominado por sus dos siguientes películas: 'Hijos de un dios menor' ('Children of a Lesser God') y 'Al filo de la noticia' ('Broadcast News').

A pesar de no parar de trabajar ('El turista accidental', 'El doctor', 'Inteligencia Artificial'), no volvería a estar nominado a un premio de la Academia hasta 'Una historia de violencia', ya en 2006. Recientemente ha estado asociado a Marvel como el general Ross, que aparece por primera vez en 'El increíble Hulk'.

También en los últimos años le hemos visto en la segunda temporada de 'Daños y perjuicios' ('Damages'), que le granjeó sendas nominaciones a mejor actor de reparto tanto en Emmys como en Globos de Oro; y un papel notable en la más reciente 'Goliath'.

Descanse en Paz.