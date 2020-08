Muere a los 72 años Ben Cross, protagonista de 'Carros de fuego' y padre de Spock en 'Star Trek'

El actor Ben Cross, conocido por interpretar al atleta Harold Abrahams en la película 'Carros de fuego' (Chariots of Fire,1981) murió a los 72 años. Entre otros papeles protagonistas están la primera miniserie de HBO, 'Pabellones lejanos' (The Far Pavilions, 1984), y la serie de terror 'Dark Shadows' (1991) además de ser el padre de Spock en el reboot de 'Star Trek' (2009) de J.J. Abrams.

Sus representantes dijeron que murió "repentinamente" tras una breve enfermedad. Su hija Lauren escribió en Facebook que estaba "completamente desconsolada" porque su "querido padre" había fallecido tras estar "enfermo por un tiempo" y haber sufrido un "rápido descenso durante la semana pasada". Sus representantes dijeron que acababa de terminar de filmar la película de terror 'The Devil's Light' y más adelante este año aparecerá en un papel principal en la película de drama romántico 'Last Letter From Your Lover'.

Cross nació como Harry Bernard Cross en Londres en una familia católica de clase trabajadora. Después de graduarse de la Royal Academy of Dramatic Arts (Rada), pasó del escenario a la pantalla y tuvo un papel menor en la película bélica 'Un puente lejano' (A Bridge Too Far, 1977) protagonizada por Sir Sean Connery y Sir Michael Caine. Se convirtió en miembro de la Royal Shakespeare Company en el mismo año, antes de obtener un mayor reconocimiento cen una versión de 1978 del musical 'Chicago'.

'Carros de fuego' ganó cuatro premios Oscar, incluida la mejor película y en ella Cross interpretó al corredor judío Harold Abrahams junto a Ian Holm, como dos hombres británicos que compitirron por el oro olímpico en 1924. HA sido una presencia constante en cine y televisión con muchos papeles, algunos de ellos en el cine fantástico como Barnabas Collins el vampiro principal en el reboot de 'Sombras tenebrosas' antes de la versión con Johnny Depp. be

Fue un cura contra el diablo en 'Reto al diablo' (The Unholy, 1988), padre poseido en 'Casa de papel' (Paperhouse, 1988) y secundario en 'El exorcista: el comienzo' (2004) y entre otras actuaciones, el actor londinense interpretó a Sarek, padre de Spock en la nueva película de 'Star Trek' (2009) dirigida y producida por J.J. Abrams. Fue Carlos de Gales en la película 'Guillermo y Kate: Una historia real' (2011) e hizo de villano durante las dos primeras temporadas de 'Banshee' (2013). Descanse en paz.