Muere Olivia de Havilland, actriz de 'Lo que el viento se llevó' y doble ganadora del Óscar, a los 104 años

Ha muerto la última gran actriz de la Edad de Oro de Hollywood: Olivia de Havilland ha dejado este mundo por causas naturales a los 104 años mientras dormía en su casa de París.

Recordada por muchos gracias a su inolvidable interpretación de Scarlett O'Hara Melania en 'Lo que el viento se llevó', Olivia de Havilland se hizo un nombre en Hollywood poco después de debutar gracias a sus apariciones en varias películas de aventuras al servicio de Errol Flynn como 'El capitán Blood' o 'Robin de los bosques'.

Sin embargo, fue 'Lo que el viento se llevó' la cinta que terminó de catapultar su carrera, consiguiendo por ella la primera de sus cinco nominaciones al Óscar. Lo ganaría por primera vez en 1947 por 'Vida íntima de Julia Norris' y apenas tres años después volvería a llevarse la estatuila para casa gracias a su trabajo en 'La heredera'. Después de la película dirigida por William Wyler nunca volvió a ser candidata.

La actriz que cambió Hollywood

Sin embargo, en los años 40 hizo una aportación al séptimo arte mucho más importante que cualquiera de sus películas, ya que llevó a juicio a Warner por las condiciones leoninas que imponían a los actores. La actriz no pudo rodar película alguna durante más de dos años, pero todos se beneficiaron de su victoria en los tribunales.

Su regreso triunfal a la gran pantalla fue casualmente con 'Vida íntima de Julia Norris', cinta en la que se desmarcó de la imagen que Warner había querido potenciar de ella. Desde entonces trabajó con mucha mayor libertad a la hora de poder elegir sus papeles, aunque con la llegada de los años 50 empezó a espaciar sus trabajos como actriz.

También pudimos verla en 'No serás un extraño', 'Canción de cuna para un cadáver', 'Aeropuerto 77', 'El enjambre' o la televisiva 'Norte y Sur'. Su último trabajo delante de las cámaras se remonta a 1988, año en el que participó en la Tv Movie 'The Woman He Loved'. Para entonces ya llevaba más de diez años sin tener trato alguno con su hermana Joan Fontaine, algo que nunca solucionaron.

Descanse en paz.