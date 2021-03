'Muñeca rusa' ficha a Annie Murphy: la protagonista de 'Schitt's Creek' estará en la temporada 2 del bucle temporal de Netflix

Tras el multipremiado final de 'Schitt's Creek' parece que Annie Murphy es, ahora mismo, la coprotagonista de la serie que más proyectos tiene en cartera. Según informa Deadline, la actriz será la gran incorporación de la temporada 2 de 'Muñeca rusa' ('Russian Doll'), la sorprendete sitcom de Netflix.

De momento no hay más detalles sobre este fichaje. No sabemos cómo se cruzará su personaje con el bucle mortal de Nadia (Natasha Lyonne). Lyonne además de protagonizar es cocreadora junto a Amy Poehler y Leslye Headland.

A pesar de ser anunciada como serie limitada, según su cocreadora, desde el principio contaban con el plan de hacer un arco de tres temporadas. Con esta segunda promete que será "la misma serie, pero más extraña". Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley y Charlie Barnett coprotagonizan la comedia.

Como dije al comienzo, este no es el único papel que tiene Murphy en un futuro ya que la actriz protagonizará 'Kevin Can F**k Himself', serie de AMC en la que encarna a un estereotipo de esposa de sitcom a la que seguimos cuando las cámaras no están y las risas no existen.