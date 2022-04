Netflix y Sony paran todos los proyectos que tenían con Will Smith, incluyendo 'Dos policías rebeldes 4': la bofetada de los Óscar empieza a lastrar la carrera del actor

Hace una semana exacta nos estábamos preguntando cuáles serían las consecuencias del bofetón de Will Smith a Chris Rock en medio de la gala de los Óscar. Y ahora que el debate público empieza a disiparse, las empresas han tomado cartas en el asunto. Particularmente han sido Netflix y Sony las que han decidido dar carpetazo a cualquier tipo de vinculación con el actor, al menos de momento y hasta que su futuro esté más claro. ¿Será veneno para la taquilla o su carisma puede con todo?

Has sido un chico malo

Will iba a interpretar a un jefe de la mafia con problemas de memoria en 'Fast and loose', una película sin director después de que David Leitch ('Deadpool 2', 'Atómica') dejara el proyecto antes de la ceremonia, como intuyendo algo. La grabación se ha puesto en pausa indefinida, pero no se sabe si volverá sin el actor, si harán encaje de bolillos para integrarle o si, ante la falta de director y actor, Netflix va a cancelarlo para siempre. No es la única película que Will tenía pendiente con la plataforma de streaming, y no se sabe lo que ocurrirá con 'Bright 2'.

La gran N no es la única que ha decidido poner freno a su colaboración con el actor. 'Bad boys for life' ('Dos policías rebeldes III', para entendernos) fue un exitazo y estaba claro que intentarían volver con una cuarta parte, pero el proyecto se ha enfriado y parece que en Sony no van a mover un dedo para que la tetralogía se haga realidad.

No son los únicos proyectos en los que Will Smith estaba metido: 'The council', una película sobre un sindicato del crimen que mandó en Harlem durante los años 70, también le tiene como productor, y su futuro, de momento, es dudoso.

Por su parte, 'Emancipation', de Antoine Fuqua, está ahora en post-producción y parece que sí saldrá en Apple TV. Eso sí, probablemente por la puerta de atrás... ¡Y eso que el gigante pagó 120 millones por adquirirla! Se desconoce qué ocurrirá con el resto de películas en las que Smith se dedica a labores de producción, como las secuelas de 'Hancock' y 'The karate kid'. De momento, y durante los próximos años, parece que esos treinta segundos marcarán el futuro laboral del actor, que ya ha resignado a su puesto en la Academia. Nunca un bofetón hizo tanto daño a una carrera.

Eso sí, si eres fan acérrimo, no te preocupes: nada gusta más a Hollywood que la historia de redención de un actor.