Un niño actor de 'Tiburón' se convierte en el nuevo jefe de policía "Brody" de la isla en dónde Spielberg rodó la película en la vida real

Jonathan Searle, quien tuvo un pequeño papel en el clásico 'Tiburón' (Jaws, 1975) cuando era un niño, pronto se convertirá en el jefe de policía de Oak Bluffs, un pueblo en Martha's Vineyard, la isla de Massachusetts donde Steven Spielberg rodó la película con la que rompió las barreras en Hollywood.

La medida fue aprobada por una votación de 3-1 el 16 de mayo, según Vineyard Gazette. Searle, quien creció en Martha's Vineyard y ha sido miembro del Departamento de Policía de Edgartown desde 1986, tomará las riendas en junio, cuando el actual jefe de policía se retire, encarnando el mismo papel en la vida real que hizo Roy Scheider en el cine.

La pequeña incursión de Searle en la actuación no es un secreto en el Departamento de Policía de Edgartown, que incluso comparten un tributo especial en las redes sociales en los aniversarios de la película. Para ellos mostrar el hecho de que el sargento Searle estuvo en 'Tiburón' es bueno. En 2008, Searle incluso acusó a un hombre de alteración del orden público por mentir sobre haber visto tiburones en el área, según el medio.

Irónicamente, Searle fue el hermano pequeño de los dos niños que gastaban una broma con una aleta de tiburón falsa, y su frase en la película es "Ha sido él, el me obligó hacerlo!, señalando a su hermano real. Para él convertirse en jefe de policía es un gran honor.

"Estoy claramente eufórico y me siento humilde y honrado de que me hayan ofrecido el puesto. Es algo en lo que he estado trabajando durante toda mi carrera.Encuentro la atención mediática gracias a la película bastante divertida!"