"No me preguntes, es demasiado complicada": Helen Mirren no entiende qué hace en '¡Shazam! La furia de los dioses'

Has ganado un Óscar. Has sido nominada otras tres veces. Tienes cinco Emmys y cinco BAFTA en casa, además de un Oso de Oro honorario, dos premios a mejor actriz en Cannes y tres Globos de Oro. Llevas actuando desde 1967 en cientos de películas y series. Y entonces, a tus 77 años, te hacen la pregunta que jamás esperabas contestar: "¿Cómo es tu personaje en '¡Shazam! La furia de los dioses'?".

Oro, incienso y Mirren

En el show de Graham Norton, invitada junto a Pedro Pascal y Ariana DeBose, Mirren tuvo tiempo para explicar varias cosas. La primera, qué pinta una actriz de su talla en la secuela de '¡Shazam!': "Quise hacerla porque me encantó la primera parte. Era dulce y divertida. No soy el tipo de persona que adora los superhéroes, pero me encantó la idea de hacerla y firmé alegremente por la segunda. Es genial".

Eso sí, a la hora de hablar de la trama digamos que no le resulta tan fácil de explicar. "No me preguntes sobre la trama, es demasiado complicada. Lucy Liu y yo somos diosas enfadadas que llevan trajes increíblemente pesados. Era muy caluroso e incómodo y, de hecho, Lucy dijo al final del primer día de rodaje, 'Están tratando de matarnos' con total seriedad".

No olvidemos que Helen Mirren, por mucho Óscar que haya ganado y mucha actriz de prestigio que sea, decidió entrar en la franquicia 'Fast & Furious' para "conducir coches realmente rápido por calles cerradas al tráfico". Estuvo dos películas sin hacerlo pero en 'Fast & Furious 9' lo consiguió. Y es que ella misma hace parte de sus escenas de riesgo, tanto que en la secuela de '¡Shazam!' se rompió un dedo pero no se quejó hasta el final de la escena para parecer "más doble de acción". Del grupito de Tom Cruise.