'¡Shazam! La furia de los dioses': todo lo que sabemos sobre la secuela, la primera película de DC que llega a cines tras el fracaso de 'Black Adam'

Desde que el pasado mes de noviembre James Gunn y Peter Safran tomaron las riendas de la ahora conocida como DC Studios, el DC Extended Universe —o lo que quedaba de él— está terminando de desmoronarse debido al proceso de remodelación al que se está viendo sometida la división cinematográfica de la Distinguida Competencia. Pero esto no significa que los proyectos en fases avanzadas de producción vayan a quedarse sin su correspondiente estreno.

Uno de ellos es '¡Shazam! La furia de los dioses'; la nueva aventura de Billy Batson —y familia— que aterrizará en nuestros cines el 17 de marzo del próximo 2023. Como la fecha está mucho más cerca de lo que puede parecer a simple vista, vamos a repasar todo lo que sabemos sobre esta épica superheróica dirigida por David F. Sandberg.

Cuándo se estrena '¡Shazam! La furia de los dioses'

El caso de la secuela de '¡Shazam!' no es ninguna excepción dentro del habitual baile de fechas de estreno que llevan experimentando las principales apuestas de los grandes estudios —sobre todo en lo que respecta a franquicias— desde que golpeó la pandemia. De hecho, según el plan original, 'La furia de los dioses' debería haberse lanzado el 1 de abril de 2022.

Unos cinco meses después del anuncio, y tras un primer retraso al 3 de junio del mismo año, DC puso patas arriba su calendario de estrenos moviendo la nueva aventura de Billy Batson y compañía al 4 de noviembre de 2022 para, poco después, volver a desplazarla hasta hacerla aterrizar en el 2 de junio de 2023.

Finalmente, y salvo sorpresas de última hora, '¡Shazam 2!' llegará a nuestras salas un poquito antes de lo previsto: el 17 de marzo de 2023.

Reparto y protagonistas de '¡Shazam! La furia de los dioses'

Para empezar, repasemos a los rostros conocidos que regresarán para la ocasión. Por supuesto, Zachary Levi volverá a enfundarse el traje y la capa de Shazam, y volverá a estar acompañado de Asher Angel —Billy—, Jack Dylan Grazer —Freddy—, Faithe Herman —Darla—, Grace Fulton —Mary—, Ian Chen —Eugene— y Jovan Armand —Pedro—.

Además, Meagan Good, Michelle Borth, Ross Buler y D.J. Coltrona repetirán como las versiones superheróicas de los Vasquez, y Marta Milans y Cooper Andrews repetirán como Rosa y Víctor, los cabezas de familia.

En lo que respecta a las principales incorporaciones al reparto, Helen Mirren y Lucy Liu son los dos grandes nombres confirmados de forma oficial, y darán vida a la villanas de la función Kalypso y Hespera. No obstante, parece que hay espacio para una tercera diosa, ya que Mirren comentó que Rachel Zegler interpretará a una tercera deidad aún por revelar.

El director de '¡Shazam! La furia de los dioses'

Al timón de 'La furia de los dioses' volvemos a tener al sueco David F. Sandberg, el cineasta que se labró el camino hacia Warner Bros. a golpe de cortometrajes DIY subidos en YouTube y protagonizados por su esposa Lotta, y que debutó en el largometraje con 'Nunca apagues la luz', con el que adaptó su corto más viral.

Tras 'Lights Out', que firmó apadrinado por el mismísimo James Wan, Sandberg tuvo su primer contacto con las franquicias en la sorprendente secuela de 'Annabelle', subtitulada 'Creation'. Después de su escarceo con el Warrenverso, participó en la primera '¡Shazam!' con unos resultados más que notables que aseguran una continuación a la altura.

El equipo de '¡Shazam! La furia de los dioses'

El repaso al resto del equipo de '¡Shazam! La furia de los dioses' comienza por los guionistas Henry Gayden y Chris Morgan. El primero de ellos rubricó el libreto de la primera '¡Shazam!', mientras que Morgan es un habitual de la saga 'Fast & Furious', habiendo firmado de la tercera a la octava entregas, además del spinoff 'Hobbs & Shaw'.

La dirección de fotografía corre a cargo de Gyula Pados, el DOP húngaro responsable de las dos últimas 'Jumanji', 'La duquesa', 'Predators', 'Sin destino' y esa inclasificable maravilla titulada 'Metallica Through the Never'. Sin duda, una filmografía de lo más interesante.

Para terminar, el responsable del diseño de producción es el veterano Paul Kirby, que ha trabajado en títulos como 'Capitán Phillips', 'Jason Bourne', 'El justiciero', la 'Hellboy' de Neil Marshall o 'La vieja guardia'.

La historia de '¡Shazam! La furia de los dioses'

Después de los acontecimientos de la primera entrega, Billy Batson intenta capitanear —con no demasiados buenos resultados— a su nueva familia superheróica mientras trata de encontrarse a sí mismo en un mundo lleno de superhéroes carismáticos; pero esta rutina se romperá cuando las hijas de Atlas vayan a por él y sus hermanos.

Tráilers, imágenes y póster

Tráiler oficial (1)