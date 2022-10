"No quiero quedarme atrapado". Daniel Radcliffe responde a los rumores sobre su entrada en el Universo Marvel

Según mi humilde opinión, la carrera de Daniel Radcliffe está siendo una de las más sorprendentes y estimulantes de los últimos tiempos, y su transición de estrella infantil en la saga Harry Potter a fiel servidor del panorama indie en rarezas como la desmadrada 'Guns Akimbo', la dramedia de pedos 'Swiss Army Man' o el inminente falso biopic de Weird Al Yankovic es buena muestra de ello.

Nada de mutantes

Por supuesto, la trayectoria de Radcliffe continúa llamando la atención de los grandes estudios, para quienes ha participado en títulos como 'La ciudad perdida', pero parece que hoy en día no eres nadie si no entras, al menos, en las quinielas para interpretar a un superhéroe en el universo cinematográfico de turno. Algo para lo que el bueno de Daniel no está muy por la labor.

Hace meses, el nombre del actor comenzó a sonar como sustituto de Hugh Jackman para dar vida a Lobezno en el MCU, rivalizando con Taron Egerton e, incluso, siendo apoyado por una Sandra Bullock entusiasmada con la idea; pero ahora, Radcliffe ha descartado cualquier atisbo de realidad en lo que, simple y llanamente, son los típicos rumores que nacen durante una campaña promocional.

Así lo ha explicado en una entrevista con el medio GQ, donde ha dejado claro que su corazón está más cerca de las producciones independientes que de estos blockbusters multimillonarios franquiciados.

"Es meramente un rumor de gira de prensa. Digo algo y, después, me aburro de contestar lo mismo y digo algo diferente, y eso hace que vuelva a empezar. No debería abrir la boca.

Sencillamente, no quiero quedarme atrapado en algo de lo que no esté seguro que pueda amar al mismo nivel durante todo el tiempo."

Esta no es la primera vez que Daniel Radcliffe habla sobre el tema. El pasado mes de marzo descartó por primera vez su vinculación con Marvel Studios durante una conversación en The View.

"Esto es algo que surge cada cierto tiempo, creo que porque en los cómics Lobezno s bajo, así que a veces dicen, '¿Qué actor es bajo?'. Nunca ha sido real. De vez en cuando me aburro de responder a las preguntas con prudencia, así que hago una broma como la que hice el otro día y ha reavivado los rumores, pero no se está cociendo nada".

Quién terminará encarnando a la nueva versión de Lobezno es todo un misterio, pero por lo pronto volveremos a disfrutar del talento de Hugh Jackman como el mítico mutante en 'Deadpool 3'.