No todos los luchadores de la WWE pueden ser superestrellas de Hollywood. Hay una película que hundió la carrera de actor de Triple H

Hay algo que Dwayne Johnson, John Cena y Dave Bautista tienen en común. Antes de ser intérpretes de películas como 'Fast & Furious', 'Guardianes de la galaxia' o 'El escuadrón suicida', los tres eran luchadores en la WWE y alguno, de hecho, aún se deja caer por un ring de tanto en cuanto.

Aunque Hollywood los ha acogido con brazos abiertos en roles y ha demostrado que hay hueco para los tres, otros luchadores han intentado seguir el mismo camino y se la han pegado en el intento. Uno de los fracasos más notorios es el de Paul Levesque, también conocido como Triple H y que, por más que lo ha intentado, no encontró éxito en su incursiones actorales.

Se podría decir que ya empezó con mal pie, porque fuera de las producciones habituales de la WWE, su primer trabajo en Hollywood fue como un secundario en 'Blade Trinity', un papel no demasiado inspirado de secuaz vampiro en la considerada peor secuela de la saga. Y aun así sería un rol favorecedor en comparación con lo que llegaría después.

Llamada 'The Chaperone', la película que intentaría lanzar la carrera de Triple H en Hollywood fue un fracaso absoluto. La apuesta era tal que la propia WWE estaba detrás de la producción, y su logo aparecía en un dantesco tráiler que era digno del melodrama más olvidable de sobremesa que puedas imaginar.

Protagonizada por el propio Levesque y con Ariel Winter ('Modern Family') como su hija, se trata de una clásica historia de redención de padre ausente. En la que Ray (Levesque) es un ex-convicto que vuelve a casa para recuperar el tiempo perdido. Las pésimas actuaciones, guion y dirección le hicieron llevarse malísimas críticas, y perder la credibilidad que pudiera tener como actor serio.

No era la única apuesta que desde WWE tenían con él, en 2011 había una segunda cinta de atracos preparada con Levesque ('Inside Out', nada que ver con la de Disney) a la que le fue igualmente mal. Aquella primera impresión había sido fatídica, con un estreno de esta segunda aún más limitado que no llegó a hacer ni 8.000 dólares en taquilla.

Aunque su batacazo es uno muy sonado, otros actores de la WWE han sufrido destinos similares. Steve Austin, de la misma cantera y uno de los grandes rivales de La Roca en el ring, nunca ha llegado a despegar en pantalla pese a participaciones con Sylvester Stallone o Adam Sandler, y a Glenn Jacobs lo hemos visto en poco más que como villano de slashers mediocres.

